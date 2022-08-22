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名家論壇》施孝瑋／只為抗議？共軍圍台演習為哪樁？

▲這次遶台共艦，性能普遍優於我方艦艇，艦齡也非常年輕，顯現共軍近年海軍建設的確已經對我方形成重大壓力。（圖／國防部提供）
▲這次遶台共艦，性能普遍優於我方艦艇，艦齡也非常年輕，顯現共軍近年海軍建設的確已經對我方形成重大壓力。（圖／國防部提供）

文/施孝瑋

2022-08-22 21:36:56

共軍東部戰區8月10日下午表示，東部戰區近期在台灣周邊海空域組織諸軍兵種部隊系列聯合軍事行動，成功完成各項任務，有效檢驗了部隊一體化聯合作戰能力。戰區部隊將持續開展練兵備戰，常態組織台海方向戰備警巡。

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演習看似結束，這場東部戰區從8月2日美國眾議院院長裴洛西深夜抵台後，半小時不到立即宣布進行的演習，演習在台灣周邊劃設6個靶區，從8月4日中午1200開始，原定8月7日中午1200結束，但東部戰區在宣布延期後，最後多了3天。演習雖然結束，但是對台灣的衝擊恐怕是未來共軍環島巡邏和演習可能成為常態化，而且必須思考，若台灣在重大對外議題與美國行政部門相左時，台灣可能要獨力面對共軍的軍事壓力。

從陸方新華社於2日晚間11時許發布將於8月4日中午12時起，在台灣周邊共6個靶區演習開始，東部戰區就將這次圍島演習作為展示封鎖台灣的行動展示。如果以東部戰區這次劃設的演習靶區而言，足可見東部戰區將責任區內最主要戰略目標研究得相當透徹，演習靶區完全涵蓋台灣對外交通線，含括在演習靶區內，展示東部戰區有能力將台灣完全封鎖。

▲空軍戰機在共軍演習期間，經常緊急起飛監控在海峽當面的大陸軍機。（圖／國防部提供）
▲空軍戰機在共軍演習期間，經常緊急起飛監控在海峽當面的大陸軍機。（圖／國防部提供）
在靶區畫定後，接著進行的實彈演習可視為共軍對台作戰的縮時與小兵力驗證。首先由彈道飛彈進行重要目標和反區域拒止，陸方對台灣東北、西南和東邊的靶區，共發射11枚東風短程地對地彈道飛彈，其中4枚射向台灣東部海面的東風15飛越北台灣上空。這4枚飛彈由於飛越彈道超過100公里，且預測不會擊中北台灣陸地，因此國防部並未在第一時間向民眾發出示警，一直等到傍晚因為這4枚落彈落入日方宣稱的日本專屬經濟海域、日方向北京抗議並要求停止演習後，國人赫然才知道原來8月4日下午差點發了防空警報，但是國防部居然沒有對國人透露………..

飛越台北上空的東風飛彈，原本國防部準備以簡訊通知國人，但在討論發送訊息與否的會議中，有政務官認為在股匯市仍在交易中，率爾發布警報或訊息恐影響民眾心理云云，因此部長裁示不發送，也在日本公布飛彈軌跡訊息後，讓國防部又成為眾矢之的。

▲愛國者飛彈在共軍演習期間，保持戰備因應可能中國大陸的飛彈進入領空。（圖／國防部提供）
▲愛國者飛彈在共軍演習期間，保持戰備因應可能中國大陸的飛彈進入領空。（圖／國防部提供）
未來共軍在對台發動收復戰爭時，彈道飛彈一定是第一時間大量對台攻擊的武器，搭配攻陸巡弋飛彈以及長射程的砲兵火箭，也因此空軍成為聯合防空中最重要的一環。包含戰機在空中維持制空權、防空飛彈部隊與防空預警雷達將聯合偵測共軍戰機和各種遠程火力對台攻擊。以遠程火力來說，大量的短程地對地彈道飛彈將從浙江南部、江西東部和福建全境的戰術位置，以每波大約200-250枚的數量對台攻擊。因此位於樂山的長程預警雷達，以及台灣全境的空軍基地、防空飛彈陣地等將會成為共軍第一波攻擊的首要目標，而在短程地對地彈道飛彈的飽和攻擊下，樂山雷達很可能在開戰之初就會遭到擊毀。雖然在承受第一擊後，國軍就可以對這些高威脅裝備進行源頭打擊，但若無神盾艦的購獲，後續的飛彈預警可能就會越來越不易。

這次共軍演練了11枚飛彈的攻擊，可說是以小兵力進行實戰驗證，這種實戰驗證要驗證攻擊前目標的設定、攻擊時是否能構成同時彈著形成飽和攻擊，以及攻擊後再裝填與變換陣地的演練等。而在第一天演習結束後，後面幾天的演習則側重在海空兵力越過海峽中線的行動能力。

共艦在整個演習期間，在海峽當面演練了越海峽中線，逼近我方近鄰水域、甚至領海基線的極限施壓，而在東部也是如此。演習第一天陸方055型驅逐艦就出現在台灣東部外海，而之後陸方052D型驅逐艦南京號，在台灣東部海面的行動中，北段由海軍左營艦監控、中段由蘭陽艦、南段為迪化艦等三艦接力進行。但是很現實的狀態是，監控共艦的我方艦艇，在艦齡與系統上，雙雙都屈居下風。052D型南京艦配備346A型主動相位陣列雷達，也就是俗稱神盾的雷達系統，外加64管通用垂直發射管，雷達效能和火力其實超過這次國軍監控的艦艇。陸方在台灣周邊水域航行時，試圖向我方領海靠近，我方則在「不升高衝突與不率先開火」的原則下，以艦身擋住共艦往台灣領海基線航行的意圖，但這次大陸軍艦在東部已經離我海岸非常的近，讓陸方這次要忽視海峽中線的意圖基本達成。

▲國軍艦艇在共軍艦體接近我近鄰水域時，採取跟監避免意外發生。（圖／國防部提供）
▲國軍艦艇在共軍艦體接近我近鄰水域時，採取跟監避免意外發生。（圖／國防部提供）
▲花蓮5聯隊F-16戰績，在共軍繞台演習期間掛載魚叉反艦飛彈，因應突發狀況。（圖／國防部提供）
▲花蓮5聯隊F-16戰績，在共軍繞台演習期間掛載魚叉反艦飛彈，因應突發狀況。（圖／國防部提供）
由於美國行政部門對裴洛西議長來台訪問行程，的確和裴洛西議長有歧見，因此美軍在這次裴洛西議長來台訪問期間，除了8月2日在日本西南空域部署F-15戰機與台灣東部菲律賓海部署雷根號航艦應變外，在裴洛西議長離台後，雷根號航艦立即前往伊豆半島南方水域進行與海上自衛隊的聯合演練與接待日方貴賓登艦訪問，美軍在台灣周邊水域，則派出各類電子偵察機艦進行電子情報參數的收集，顯示美方無意提高摩擦，其實這是值得我方注意，未來台澎防衛作戰真的發生，國軍可能必須獨力作戰以撐待變了。

左岸的實力的確在經濟崛起後，帶來國力全面提升。目前對岸在全球傳統軍力排名第二、加成核武力後排名世界第三。對岸經常在兩岸間有重大政治變化時，如99年兩國論和這次裴洛西議長訪台時，改變原有穩定狀態進入新的情態，而我方在現實情況下也只能不斷將警戒線由原本大陸海岸線、退縮到海峽中線，現在更甚至退縮至領海基線或近鄰水域線。我國的軍力雖然在世界上也落在大約15名，但是面對大陸當局在軍事預算就已經是我方中央政府總預算的2.5倍，單靠軍事台灣的確難與對岸抗衡，但也不代表我方就束手無策。未來政府還是要思考如何降低對岸的敵意，強化本身的國防準備和決心，為台灣爭取更多的準備才是。


●作者：施孝瑋／軍情與航空網站主編

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