NOW早報／不顧背3通緝！涉殺警案嫌投案　喊：不是我幹的

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據了解，悲劇發生後，偵辦員警在殉職警的小電腦發現，最後一筆查詢資料顯示為陳姓男子，因此導致他成為頭號目標；經專案小組深入查證後，發現監視器所拍到的兇嫌跟陳男相比，略顯瘦弱，懷疑真兇仍未曝光，但也不排除任何可能。
而稍早，陳男發現自己被全民肉搜後，不顧自己還背負3條通緝案，嚇得立刻趕往警局投案，同時在偵訊時大聲喊冤「不是我幹的！」
今日天氣／今「處暑」還是熱！東南部、恆春入夜注意大雨
根據中央氣象局預報，今（23）日東南部地區及恆春半島有不定時局部短暫陣雨，午後在嘉義以南地區及其他山區則有零星短暫雷陣雨。晚間起受颱風外圍環流影響，南部、東部及東南部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，其中東南部地區及恆春半島降雨較為持續，有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，應特別留意。
至於溫度方面，今日白天各地大多為多雲到晴，且高溫炎熱，大台北、花蓮縱谷及台東有局部37度以上高溫發生的機率。
台南2警遇刺殉職 蔡英文下令強力查緝嫌犯到案
台南市2位員警昨（22）日於執勤時，遭害不幸殉職，總統府發言人張惇涵昨表示，總統蔡英文聞訊後深感哀慟不捨，指示行政院蘇貞昌院長督導中央與地方警政單位，強力查緝嫌犯到案。
蔡總統並指示內政部長徐國勇、警政署長黃明昭南下坐鎮指揮，務必在最短時間逮捕嫌犯、繩之以法，並請警政署全力協助家屬處理後續事宜。
行政院發言人羅秉成表示，蘇貞昌於獲報第一時間即要求徐國勇、黃明昭與地方警政系統積極追查，目前警方已對犯嫌有所掌握，務必儘速將嫌犯逮捕到案，並追回被奪警用槍械及子彈。
羅秉成表示，蘇貞昌對殉職員警深感不捨與哀悼之意，並指示警政署應全力提供家屬完整及充分的協助以度過難關。
余苑綺遺照曝光「甜笑留家人心中」 余天夫妻忍痛挑選
余苑綺昨（21）日不敵病魔癌逝，享年39歲，爸爸余天、弟弟余祥銓現身北榮證實，淚灑醫院。靈堂今天設在一殯對面的台灣仁本會館，預計明天起開放各界追悼，而余苑綺遺照也曝光。
事實上，余苑綺生前愛唱歌，因此余天、李亞萍特地選用當年，她為唱歌拍的動感宣傳照，盼她一路好走，靈堂現場則用白色鮮花布置。
余苑綺留下「最溫柔的8句話」！去年生日願望成最痛遺憾
余天的二女兒余苑綺21日不敵病魔病逝，享年39歲，然而回顧余苑綺抗癌的這8年，時刻充滿樂觀的她也讓外界心疼不已，原本初期接受治療時，病情成功獲得控制，不料在2019年、2021年癌細胞相繼出現，除了有家人的陪伴之外，臥病在床的余苑綺靠著天性樂觀開朗的她，一直對外界喊話要大家放心，也時常在臉書社群上與大家互動直到她離開這個人世間，過去許多溫柔又暖心的金句，也成為不少人心中前進的動力。
余苑綺在2014年罹患直腸癌第3期，經歷12次的化療抗癌成功，但卻在2019年病情復發，癌細胞從淋巴擴散到肝、肺，好不容易在18次化療後，勉強控制住病情，然而2021年2月時癌細胞再現，為了活下去，她咬牙苦熬70多次化療。
起初已經備受病痛折磨的她，治療過程已經非常艱辛，卻還是不免招來有酸民攻擊她炒作新聞，當時的她曾回應「祈禱世界和平都比這些酸言酸語更不會浪費生命」；儘管自己身體難受，仍然堅持為了家人以及愛她的人堅強撐下去，生前曾說「我沒有大家想的那麼勇敢，會怕、會痛、會不敢面對，只要我還活著，我就會繼續跟病魔對抗，家人就是我最大的助力」。
然而翻閱過去余苑綺在社群上分享的種種字句，可以發現她的字句間都是滿滿的正向，不僅鼓勵大家應該要「認真生活」，也應該要「珍惜身邊每一個幸福的時刻」。38歲生日之時，余苑綺曾許下心願「我一定會好起來的，當一個鋼鐵媽媽陪兒女到老」，如今因病痛過世，昔日願望沒能實現，雖然讓人感到痛心，但回顧過去余苑綺帶給社會大眾的影響，遺留下來的則是這些溫柔的字句，盼望大家記住她，也能因為這些溫暖的字句繼續向前走。
辣模比基尼太小！跳《禹英禑之舞》疑似走光 網狂噴鼻血
有「兇版李毓芬」之稱的性感辣模陳香菱，因為和女星李毓芬長相神似，又擁有超兇猛H級好身材，在網路上爆紅，甚至成為知名雜誌《JKF》的性感女郎。而她時常在社群媒體上分享生活、與粉絲互動，近日她搭上最火紅的韓劇《非常律師禹英禑》中的「禹英禑之舞」，穿著比基尼邊跳舞，也讓網友鼻血狂噴。
隨著韓劇《非常律師禹英禑》爆紅，許多人開始學起女主角禹英禑在劇中和好友董格拉米見面時跳的「打招呼之舞」，甚至還被改編成各種版本。對此，辣模陳香菱也搭上熱潮，在TiKtok上分享她跳的「禹英禑之舞」。
影片中可以看到，她身穿一件粉色比基尼，擺動著身體，還不忘對著鏡頭大放電，不過仔細看，她的比基尼似乎太小件，使她只要做一個動作，胸部就會跟著左右大晃動，甚至還疑似走光。
短短15秒的影片，也讓萬名網友們鼻血狂噴，「從沒讓人失望」、「有夠口愛」、「好可愛」、「超級火辣」、「入戲深且跟潮流」、「正妹」、「Beautiful 」。（編輯：郭佩蓉）