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余天失望沒夢到余苑綺　「血壓飆到160」勸阻老婆來靈堂

▲余天現身靈堂，失望沒夢到余苑綺。（圖／特約記者林敬原攝）
▲余天現身靈堂，失望沒夢到余苑綺。（圖／特約記者林敬原攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-08-23 11:58:302022-08-23 12:13:25

余苑綺21日不敵病魔癌逝，享年39歲，靈堂今（23）日開放悼念，設在一殯對面的台灣仁本會館，昨余天、李亞萍、余苑綺老公Gary、余祥銓和余筱萍等人已先行到場。而今早上11點30分左右，藝人許效舜就現身靈堂，沒多久，余天也現身受訪，難過表示女兒至今都還沒到他夢裡。

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余天表示有叫老婆李亞萍今天不要前來，「她過來就是一直哭，我就說我來處理就好。」也失望地說至今都還沒夢過余苑綺，「我就是希望能夢到，睡前都一直想，但都沒有，其他家人也沒有夢到，因為他們夢到一定會跟我說。」

余天前陣子因余苑綺病況惡化而小中風，「我最近早上量血壓都160多，有點高，本來才130多，但沒辦法，碰到這種事情。」坦言都有持續和老婆喊話，「看她每天這樣哭，我就會告訴她不要這樣，因為綺綺也捨不得，放心不下。」

▲余天透露自己血壓飆高。（圖／特約記者林敬原攝）
▲余天透露自己血壓飆高。（圖／特約記者林敬原攝）
許效舜憶起先前在節目上，被余天照顧了10年，「苑綺他們從小在攝影棚，我其實從小就看苑綺他們長大，看到這個場面有點難過，剛剛在裡面有跟小綺說話，也希望家人都能照顧好自己的健康 。」前陣子歌手朱俐靜、艾成也接連離開，許效舜感嘆：「沒有人想這麼年輕就離開，我這1、2個月的心情很沉重，從朱俐靜、艾成到苑綺，覺得每一天都很重要，希望大家都能健健康康過日子。」

▲許效舜現身靈堂。（圖／特約記者林敬原攝）
▲許效舜現身靈堂。（圖／特約記者林敬原攝）

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