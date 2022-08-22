NBA／灰熊加入KD爭奪戰　5個首輪籤成最大籌碼

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根據報導，灰熊希望籃網能接受一個以選秀權為主體的包裹，同時他們也不希望將前鋒Jaren Jackson Jr.和後衛Desmond Bane兩名先發主力給擺到交易籌碼當中。
Charania寫到，「最近有一支新球隊展現出對Durant的興趣，那就是曼菲斯灰熊隊。剛剛結束了一個56勝的賽季，灰熊向籃網提出了關於Durant交易的詢價，消息人士補充說。曼菲斯有5個可供交易的首輪選秀權(4個不受保護和1個有順位限制的選秀權)以及Jaren Jackson Jr.、Desmond Bane、Ziaire Williams、Brandon Clarke、Kennedy Chandler、David Roddy等年輕好手。」
灰熊隊能提供大量的首輪籤，這對籃網來說是很理想的籌碼，但若曼菲斯方面不願意在交易中加入Jackson或Bane，那塞爾提克提供的以Jaylen Brown為主體的包裹，對籃網還是有一定的吸引力。
灰熊隊是否需要在他們的核心還很年輕之時，「梭哈」籌碼以交易KD，是一個值得討論的話題。但是當你擁有灰熊手握的籌碼時，很難不試著向籃網報價。而這究竟是試探性的，還是真有此意，有待後續發展見分曉了。