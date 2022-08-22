COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NBA／灰熊加入KD爭奪戰　5個首輪籤成最大籌碼

▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-08-22 23:13:35

Kevin Durant今年夏天被捲入交易的傳聞之中，之前有消息指出波士頓塞爾提克是目前的領跑者，而費城76人也有意爭奪。不過今(22)日根據《The Athletic》記者Shams Charania爆料，曼菲斯灰熊將成為新的潛在買主。

我是廣告 請繼續往下閱讀
灰熊上賽季拿下56勝，高居西區第2，季後賽打進到次輪，不敵最後拿下總冠軍的勇士。儘管球隊陣容年輕有潛力，不過管理層也不會放棄任何能提升戰力的機會，特別是當對象是Durant的時候。

根據報導，灰熊希望籃網能接受一個以選秀權為主體的包裹，同時他們也不希望將前鋒Jaren Jackson Jr.和後衛Desmond Bane兩名先發主力給擺到交易籌碼當中。

Charania寫到，「最近有一支新球隊展現出對Durant的興趣，那就是曼菲斯灰熊隊。剛剛結束了一個56勝的賽季，灰熊向籃網提出了關於Durant交易的詢價，消息人士補充說。曼菲斯有5個可供交易的首輪選秀權(4個不受保護和1個有順位限制的選秀權)以及Jaren Jackson Jr.、Desmond Bane、Ziaire Williams、Brandon Clarke、Kennedy Chandler、David Roddy等年輕好手。」

灰熊隊能提供大量的首輪籤，這對籃網來說是很理想的籌碼，但若曼菲斯方面不願意在交易中加入Jackson或Bane，那塞爾提克提供的以Jaylen Brown為主體的包裹，對籃網還是有一定的吸引力。

灰熊隊是否需要在他們的核心還很年輕之時，「梭哈」籌碼以交易KD，是一個值得討論的話題。但是當你擁有灰熊手握的籌碼時，很難不試著向籃網報價。而這究竟是試探性的，還是真有此意，有待後續發展見分曉了。

羽球／王子維世錦賽首戰輕鬆過關　下一戰將對上中國好手

桌球／運科精準輔助提升訓練質量　老將莊智淵很有感

桌球／盼能重回世界前10　莊智淵目前計畫會參加亞運

PLG／牧倫斯確定續留國王　毛總：他休賽季積極的減重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀