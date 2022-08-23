高流一歲了！「Takao Rock 打狗祭」十月回歸
高雄流行音樂中心即將迎來一週年！2018年首登場獲得熱烈迴響的「Takao Rock 打狗祭」重新回歸，將於10月29至30日舉辦，不僅延續2018年廣受喜愛的逗趣元素，舞台規模更全面升級，至於樂迷們關心的卡司陣容？高流表示先賣個關子，但透露是強檔卡司，兩天的演出內容保證精彩。
高流表示，今年活動範圍從上屆2018年的三號船渠擴大到「高流海音館、海風廣場、音浪堤岸、LIVE WAREHOUSE」等四大場域；海音館本屆也將加入五大主題舞台陣容，2022 Takao Rock 打狗祭是台灣首個擁有d&b沉浸式音響、中型場館規模室內舞台之音樂祭！加上遼闊的港景，場域可看度在全台音樂祭中首屈一指。
2018年大受歡迎的小怪獸主視覺，今年也再突破。2022 Takao Rock 打狗祭主視覺加上了「打狗音樂宇宙」的概念，將高流音浪塔、珊瑚礁岩、音符、吉他等和高流有關的符號打造成吸睛的外星小怪獸，在逗趣可愛之外增添不少科技感，也將盲鳥票命名為「打狗星際雙日盲旅票」，未來也將陸續釋出各項票種，讓前來參加的樂迷彷彿來高雄參加一場音樂宇宙之旅，相當符合高流前衛的品牌意象。
2022 Takao Rock 打狗祭也將設有自由參觀的舞台及市集，讓不同族群都能盡情享受音樂。更多2022 Takao Rock 打狗祭好康將陸續釋出，請大家追蹤高流官方網站、官方FACEBOOK專頁。