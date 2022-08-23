兇嫌林信吾逃亡換「5交通工具」！還去買飲料 路線曝光
台南警察凃明誠、曹瑞傑昨（22）日執勤時遭殺害殉職，配槍和24發子彈也被歹徒搶走。而兇嫌林信吾也在今（23）日凌晨落網，他凌晨4時36分抵達新竹客運站，一下車就被警方包圍逮捕。檢視林男逃亡的17個小時中，一共換了公車、火車、客運、計程車和機車5種交通工具，在這期間還有心情去買飲料喝。
林信吾昨日犯下殺台南殺警案，持刀對凃姓警員割喉奪槍，並對警車上的曹警連開6槍，開完槍追趕將其砍致死後逃亡。他從台南逃到高雄，接著北上搭客運到新竹，過程中一共換了5種交通工具。林信吾殺警後，先騎著贓車到土城高中清洗，再搭計程車前往台南赤崁樓附近買飲料。
他接著搭公車到台南市立醫院就診，處理和員警對峙時的刀傷，不過過程中疑似因傷口要縫合，他和醫生發生爭執，後來並未接受治療就離開。最後，林信吾搭乘計程車前往火車站，搭火車到新營偷機車、搶超商，棄車逃逸後改搭白牌計程車到高雄，在九如交流道下車，最後搭和欣客運北上新竹。
警方在掌握林信吾行蹤以後，決定不動聲色在客運新竹站埋伏，今天凌晨4時36分左右，由警政署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員，於和欣客運新竹站斜對面的巷弄當場逮捕林信吾。
警方表示，現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內有子彈18顆），至於疑似殺警的兇刀，兇嫌初步辯稱已丟棄；目前全案將朝殺人罪方向偵辦，目前已將人帶回台南市政府警局，以釐清後續案情。（編輯：郭佩蓉）