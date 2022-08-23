急需改變！最新研究：本世紀末恐9成海洋物種大規模滅絕
氣候變遷是近年全球共同面臨、探討的嚴肅議題，各界無不擔心，若情況再惡化下去，人類生存將面臨重大威脅。而一項最新研究報告更警告，如果人類再不設法遏制溫室氣體排放，到本世紀末恐怕將有近90%的海洋物種面臨滅絕的高度風險。
根據《每日郵報》報導，加拿大戴爾豪斯大學（Dalhousie University）的研究人員，針對生活在海洋上層328英尺（約100公尺）、近2萬5000個物種的氣候風險進行評估，發現若溫室氣體排放量繼續保持在目前的水平，將導致數以千計的動物、植物、原生動物和細菌大量死亡，範圍遍及泰國灣、珊瑚三角區、澳洲北部、紅海、波斯灣、印度近岸、加勒比海，以及太平洋島嶼一些生物多樣性最豐富的生態系統；該研究還發現，頂級獵食者比較低級的獵食者更可能遭遇滅絕。
報導提到，上一次從地球上抹去90%生命的災難，是約2億5千萬年前的「二疊紀－三疊紀滅絕事件」（也稱「大死亡」，Great Dying），科學家認為，當時發生一系列大規模火山爆發，使大氣中充滿了溫室氣體。在大約200萬年的時間裡，約96%的海洋生物和70%的陸生脊椎動物因此被滅絕，陸地上只有不到1/3的生命體在這次災難中倖存下來。
貝德福德海洋學研究所（Bedford Institute of Oceanography）的生態學家、研究報告的作者丹尼爾博伊斯（Daniel Boyce）指出，這些發現非常令人震驚、發人深省，雖然也讓人有些難以置信，情況是否真的會如此嚴重，但若從最壞的打算來設想，海洋物種面臨的氣候風險確實相當嚴峻，它們的消失還會對生態系統產生重大影響，並導致食物鏈被破壞。