網紅荷莉想不開？冒名林心如姪女挨轟　驚爆輕生謎團

知名女星林心如被網紅「荷莉」冒名是其姪女，在外向廠商洽談商品業配，她氣憤曬出5張對話截圖，澄清跟荷莉沒有親戚關係，不願業界遭詐騙。遭到錯誤行為反噬的荷莉，因成為網友眾矢之的，昨（22）日驚傳輕生消息，在網路掀起熱議，留下一個謎團
聲稱是荷莉同事在其IG帳號曝光噩耗，表示一切都是助理姍姍的錯誤行為，但遭到網友無情攻擊，荷莉親自回完私訊後，22日選擇離開這個世界，「她是個善良的人、什麼都以別人為優先的人，對待員工亦是，雖然嚴格但是很大方，她終究打不過這次的心魔，她無病無痛了，R.I.P」。
荷莉IG帳號還原她過世的過程：「荷莉今天失蹤一整天，我們也去她家敲門很多次，為什麼我們直到今天才知道？因為剛好姍姍今天才赴約，姍姍是她國中好友，知道她家密碼，酸民們，你們還說荷莉一人飾多角嗎？姍姍雖然犯了大錯丟了爛攤子，但是她發現荷莉輕生帶去醫院的」。
該帳號之後陸續發文，澄清荷莉冒名合作事件的始末，要酸民不要再霸凌，進行人身攻擊，不過，並無任何照片能證明其輕生消息，卻在文章裡直接標記林心如本人，遭Dcard網友怒斥「根本是情緒勒索」，畢竟是網紅先做錯事，而此IG帳號發文後還跟網友私訊互罵，今早已經查不到該帳號，讓荷莉是否輕生一事，徒留一個謎團。
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