《米其林指南2022》必比登推介公布完整名單！59家新入選
《米其林指南2022》今（23）日公布最新Bib Gourmand必比登推介完整名單！必比登推介被奉為「平價版的美食指南」，今年名單首度納入台南、高雄兩大都會區，各有27及20個店家獲得肯定，包括知名的阿星鹹粥、牛老大涮牛肉等；台北、台中則各有6個店家新入選必比登推介，總計今年有59家新入選，名單共計141家。《NOWnews今日新聞》為民眾整理出各地新進榜名單，而備受期待的2022《米其林指南》星級餐廳即將於下週8/30揭曉。
在《台北、台中、台南＆高雄米其林指南2022》完整名單公布前，米其林於今日率先公布必比登推介名單。所謂的「必比登推介」，是指店家提供「物有所值」的美食。意味著消費者能以台幣1000元以下的價位，吃到有水準的三道菜（不含飲料）。 今年米其林特別拓展評選範圍，除了最早的台北，2020年拓展至台中，今年持續向南拓展，新增「美食之都」台南與高雄2大都會區。
《米其林指南2022》必比登推介（包含餐廳以及夜市小吃店家）完整名單總計141家，其中台北有 57 個店家、台中有 37 個店家、台南有 27 個店家、高雄則有 20 個店家獲得必比登推介。
《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示，「儘管面對疫情，台北、台中、台南以及高雄四城的餐飲業都展現出了卓越的韌性。這在 2022 年的必比登推介名單中特別明顯。這份名單至少囊括了 20 個料理種類與風格，充分顯現在地飲食文化的多元與豐富」。今年2022新入選的必比登推介名單中，許多是台灣菜與在地特色小吃，呈現在地飲食文化的豐沛能量；同時也納入越南菜、泰國菜、川菜等店家；更有粥品、餃子、麵食、點心等豐富的餐點類型。
Gwendal Poullennec 還提到「評審員第一次將探索範圍擴大到歷史古城台南以及港都高雄，對雙城的餐飲印象深刻」。從傳承好幾代的知名小吃，到驕傲展現在地食材與豐富海產的美饌，入選必比登推介的店家們，都讓米其林評審員留下了深刻的印象。直說「在台南、高雄加入名單之後，2022 年的指南更呈現出了在地餐飲的獨特與活力」。
2022台北米其林指南 必比登餐廳推介 今年新進榜
阿國切仔麵
雞家莊（長春路）
川畝園
人和園
小小樹食（大安路）
元味料理
2022台中米其林指南 必比登推介 今年新進榜
竹之鄉
鳳記鵝肉老店
越南你好
好先生
牛稼莊
小初店
2022台南米其林指南 必比登推介 全為新進榜
阿星鹹粥
阿明豬心冬粉 (保安路)
阿興虱目魚
阿美飯店
保安路米糕
田媽媽 長盈海味屋
大勇街無名鹹粥
東香台菜海味料理
福泰飯桌第三代
下大道蘭米糕
八寶彬圓仔惠 (國華街)
開元紅燒土魠魚羮
開元路無名虱目魚
康樂街牛肉湯
落成米糕
無名新鮮牛肉湯
無名羊肉湯
博仁堂
尚好吃牛肉湯
鮮蒸蝦仁肉圓
小公園擔仔麵
府城食府 (安平)
王氏魚皮
葉家小卷米粉
一味品
永通虱目魚粥
筑馨居
2022高雄米其林指南 必比登推介 全為新進榜
牛老大涮牛肉 (自強二路)
北港蔡三代筒仔米糕 (鹽埕)
柏弘肉燥
菜粽李
正宗鴨肉飯
鄭家切仔麵
橋仔頭黃家肉燥飯 (橋頭)
鴨肉珍
湖東牛肉館
弘記肉燥飯舖
舊市羊肉 (岡山)
雞伯
橋邊鵝肉
龍舫牛肉麵疙瘩
老新台菜 (九如二路)
帕泰
蜀府掌櫃
仙香飲食店
楊寶寶蒸餃 (楠梓)
雲來坊