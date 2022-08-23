他打莫德納後「肩膀劇痛」　醫曝就醫3大關鍵時間點

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部北說明，骨科醫師初步檢查時，即表示疼痛狀況不尋常，隨後轉介到復健科進行超音波檢查，發現是肩部旋轉肌腱破裂。部北復健科主任葉圜叡表示，關於疫苗注射後有產生多日無法緩解的肩部疼痛或旋轉肌腱撕裂傷，或肩部粘連性關節炎等案例不少，尤其是接種疫苗的人數大幅上升時，同樣的狀況就越常見，且並不是特定疫苗造成，任何品牌疫苗都有發生接種部位疼痛的狀況，所幸在找到了問題的根源之後，王先生經過注射治療已重拾健康。
葉圜叡解釋，目前大多數的研究認為，並不是新冠疫苗特別會攻擊旋轉肌腱，而是注射過程引發的問題，稱為injury related to vaccine administration「SIVRA」，成因為注射位置不正確，可能是注射針頭直接打進旋轉肌腱，引發肌腱撕裂傷，或是注射藥物進入肩峰下、三角肌下的滑囊中，造成注射的抗原在此引發急性或長期的發炎反應，從而造成肌腱的損傷或是關節沾黏，即使目前同類型的研究已有很多相關的醫學發表，但目前仍無法得知新冠疫苗是否更容易誘發肩關節損傷。
葉進一步指出，以國外某醫院報告為例，在一季中有25例五十肩的患者，其中就有10例是在疫苗接種後產生，而其中60%的病人是在接種後立即出現症狀，10%是在兩天後出現症狀，剩下的30%卻是在10天後才出現症狀，若說是注射位置出問題，似乎又難以完全解釋。因此，疫苗注射後發生異常的肩部疼痛，仍建議到醫院就診，並接受超音波的檢查，較能明確了解病因，進行正確的治療。
葉圜叡提醒，接種疫苗後疼痛就醫，有3大關鍵時間點，包含紅腫熱出現，並且在1天以後更趨嚴重、經過3天後仍有明顯疼痛、出現關節活動受限，若符合其中一種狀況，即可到醫院接受檢查，葉也強調，肩部問題長久不處理，可能造成肌肉萎縮或是更嚴重的關節活動受限，處理起來就會更麻煩，而根據2022年在比利時和愛爾蘭的研究報告指出，新冠染疫者患有肩部粘連性關節炎的風險高於一般民眾，因此建議有風險的民眾應盡量能早期發現早期治療。
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