台南殺警嫌林信吾遭起底！自稱當過憲兵 臉書無家人互動
昨（22）日台南警察凃明誠、曹瑞傑在追捕通緝犯時，遭嫌犯奪槍攻擊，兩人最後因傷重不治、雙雙殉職，震驚社會！雖然警方一開始公布嫌犯為一名遭到通緝的陳姓男子，不過很快就掌握正確的訊息，沿線追蹤到另一名通緝犯林信吾，而他經過一天逃亡終於在今（23）日凌晨4時36分在新竹客運遭到警方逮捕，隨著案件進展，林信吾的臉書、身分背景也隨之曝光。
根據警方表示，嫌犯林信吾昨日在台南安南區北汕三路狠殺2警後，逃亡期間一共換了「5種交通工具」，先前往土城高中棄置機車，並叫計程車到赤崁樓附近，搭火車到新營站偷了一台機車，隨後持槍到超商搶劫奪取8600元，再度棄車後改搭白牌車南下前往高雄，半夜1點再轉搭客運北上前往新竹，想要製造斷點、非常狡猾。所幸警方早已掌握他的行蹤，埋伏在客運新竹終點站，並於今天凌晨4時36分左右順利逮捕林信吾。
隨著案件發展，林信吾的身分也遭起底，他因為有強盜前科，於台南明德外役監服刑，趁著例假日可外出探親，卻沒有時間依規定回到外役監報到，還殘忍殺害兩名員警。而林信吾的臉書也隨之曝光，他在簡介中自稱曾經擔任過中華民國憲兵，現居台南市，感情狀態「一言難盡」，最後一次更新是在2016年7月19日更換大頭貼照片，完全無與家人互動。
網友對於警方火速逮捕到林信吾給予高度肯定，不過也有人質疑為何林嫌一周前逃獄，但完全搜不到任何新聞消息，而且警方還一度鎖定錯誤對象，紛紛表示：「怎麼睡一覺起來，兇手都改姓了」、「萬一被誤殺誰扛責？」、「強盜犯怎可至外役監服刑還逃獄？法務部不用負責嗎？」、「還有多少監獄逃犯被壓下來不敢公布報導的？」、「監獄不用負責？誰放他出來的？監獄有這麼好逃脫？」。（編輯：陳珮瑜）