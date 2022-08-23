台南殺警奪槍案！兇嫌遭圍捕落網 黃明昭：動員全國警力
震驚全台的台南殺警案，兇嫌行徑囂張、殘忍，且犯後立即展開逃亡，引發全國民眾人心惶惶。案發後，台南市警察局立即成立專案小組，全力通緝惡徒，今（23）日凌晨4時36分，大批警力在新竹客運逮補林嫌，並於上午9時將他押解返回台南警察局。
據了解，兇嫌林信吾在犯案後，自高雄搭乘和欣客運北上前往新竹，最終在23日清晨4時36分，於新竹的客運站落網。據悉，林嫌為明德外役監逃犯，警政署長黃明昭親率新竹市警察局、臺南市政府警察局刑警大隊人員將林嫌逮捕，並在現場起獲警用槍枝及2個彈匣（內含子彈18顆），其中1顆已上膛。
警政署長黃明昭今於稍早出面說明，表示此案動員全國上下大批警力，特別感謝新竹市警局同仁得體的勤務部署，在逮捕行動保密到家的狀況下，等到林嫌走下客運後，並遠離其他乘客時才上前壓制，「不費一槍一彈」，順利將人壓制上銬。
而針對警方第一時間公布犯嫌為陳姓男子，黃明昭則表示，因陳男有遭到通緝，且為台南安南區本地人，地緣關係加上警方秉持著不排除任何可能的情況下，鎖定其為嫌疑人。而陳男因錯陽差被全台通緝、主動投案，後續在多方比對之下，確定排除他為此案犯嫌，詳細細節待由偵辦單位進一步釐清。（實習編輯：蔡宥嫻）