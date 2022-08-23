對面大樓驚見「空中花園」？8千人嚇壞喊：根本殺人兇器
中央氣象局昨（22）日發布今年第9、10號颱風「馬鞍」、「蝎虎」生成訊息，蝎虎對台無影響，馬鞍則預計今晚至24日最接近台灣，南部、東部及東南部地區將轉有局部短暫陣雨或雷雨，不過卻有民眾無奈表示，住家對面連居竟將多個盆栽放在樓下住戶的遮雨棚上，危險畫面引發熱議。
一名居住在台北市的網友在臉書社團「爆料公社」分享照片，圖中可見，住在原PO對面建築6樓的住戶，竟然直接將數個盆栽放置在5樓住戶的遮雨棚，且該遮雨棚是向下延伸傾斜，豪無多餘的圍欄等防護措施，若遭逢強風等意外情況，盆栽掉落很可能砸傷他人。
原PO在目睹眼前景象後，無奈的在貼文寫道「聽說，馬鞍颱風要來了！比人命值錢的盆栽」，貼文引起8000多名網友朝聖，紛紛回應「樓下樓上都當自己家嗎」、「大雨或秋天風大就很危險了，根本不用等到颱風」、「真的很自私，自己想放就放」、「愛種花，為什麼不愛種在自已家裡面」、「這每次澆水樓下行人不是都很慘,」。
此外，也有大批網友直言「直接報警處理，等等被砸到都是多餘的」、「這個可以檢舉了吧」、「建議向北市府檢舉違規」、「檢舉起來，罔顧社會大眾，最壞示範」、「檢舉！這應該可以看付不符合公共危險罪」。（編輯：張志浩）