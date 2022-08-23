余苑綺癌逝！唐玲罹胃癌害怕崩潰：腳步踏錯就掉入深淵
藝人余天、李亞萍愛女余苑綺8年前罹患直腸癌，雖然辛苦抗癌多年，但仍於21日病逝，享年39歲，令各界感到不捨與震驚，而女星唐玲也因罹患胃癌，得知余苑綺病逝後在個人臉書情緒潰堤直言「好像在走一條不知盡頭是什麼的鋼索，腳步踏錯，就會掉入萬丈深淵⋯⋯」。
余苑綺抗癌8年，期間3度復發，堅強地挺過70次化療並且切除肝、肺臟手術後，最後還是無法戰勝病魔，讓同樣身為癌友的唐玲非常難過又不捨。唐玲於2019年4月發現確診胃癌，5月開刀切胃、7月開始做化療，熬過頭暈、貧血、掉髮等副作用，卻又於2021年發現左卵巢異常，今年初驗出胃癌轉移到左卵巢，並接受切除子宮、卵巢的手術，唐玲總是堅強地在臉書向大家報平安，並積極地參與癌友交流會，互相鼓舞。
未料當她日前才剛參加完台北醫學大學教學研究中心舉辦的「4期癌友公益論壇」，原本帶著滿滿信心回家，卻看見余苑綺癌逝的消息，瞬間讓她「頭腦當機」，「除了好難過好難過好難過好難過之外，我震驚到無法言語，又傷心，又害怕」，直言余苑綺勇敢地開了幾次大刀，再加上化療逾70次，那是多麼地煎熬，「心疼綺綺經歷了那些折磨」，同時也潰堤地表示「我害怕⋯⋯因為得癌症，好像在走一條，不知盡頭是什麼的鋼索，腳步踏錯，就會掉入萬丈深淵⋯⋯走對了，迎接我們的會是健康嗎？？？？？」
唐玲的貼文曝光後，許多網友也紛紛替她加油打氣：「加油！你一定會愈來愈好的！」、「堅持自己的信念，堅定走下去就對了！」、「您的身邊也有我們在唷！雖然我們都是一群互不相識的人，但希望您平安恢復健康的心都是一樣的！請您一定要繼續加油！不要被打敗了！永不放棄！祝福您！」、「抗癌需要內外兼修的正能量」、「加油！一切都要靠自己，要有信心，戰勝病魔，加油！請保持正面的能量與思想」、「好好保重身體，加油」。（編輯：陳珮瑜）