通膨仍未見頂　專家：歐洲央行大幅升息仍難救歐元

全球通膨問題還未消失，甚至有些地區的物價尚未達到峰值，像是歐洲，其中英國發表的7月英國消費者價格指數（CPI）較去年同期上漲10.1%，高於市場預期的9.8%，漲幅再創40年來新高，歐元區7月CPI年增率8.9%。FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正指出，在通膨仍未見頂之下，對歐洲央行和市場而言都是需要繼續收緊貨幣政策的訊號，但從歐元的走勢來看，市場已開始擔心通膨和升息雙重夾擊下，歐洲經濟將面臨巨大困難，歐元的持續下跌便可引證市場的預期。
與美國一樣，歐元區同樣深陷「高通膨」之中，歐元區7月CPI年增率8.9%，與預期相符，但遠高於6月升幅8.6%，續創歷史新高。楊傲正表示，最令人擔憂的是，相比美國CPI出現回落跡象，歐元區通膨尚未見頂，商品和服務價格不斷上漲，對實體經濟的主要影響是消費者購買力下降，不得不為同樣的商品和服務支付更多的錢，這也意味著變得更窮。
至於對金融的影響，楊傲正說，通膨不斷創新高迫使歐洲央行繼續收緊貨幣政策，提高資金成本，以抑制消費。為推動通膨緩慢向目標範圍回落。歐洲央行開啟升息進程將導致經濟增長放緩並面臨衰退風險，對於一個國家或經濟體而言，「停滯性通膨」 壓力加劇將帶來嚴峻的挑戰。
為抗擊通膨，歐洲央行7月上調利率50個基點，但升息進程和鷹派程度遠不及聯準會，美國聯邦目標利率已達2.5%，加上歐洲央行官員指稱，自7月升息以來，歐元區通膨前景未有改善，歐洲央行9月份可能繼續大幅升息50個基點。楊傲正認為，在持續升息之下，歐洲經濟可能滑向技術性衰退。
由於通膨仍未見頂，對歐洲央行和市場而言都是需要繼續收緊貨幣政策的訊號，但楊傲正分析，從歐元的走勢來看，市場已經開始擔心通膨和升息雙重夾擊下，歐洲經濟將面臨巨大困難，歐元的持續下跌便可引證市場的預期，尤其在跌破1.0097的關鍵前低點後，歐元將繼續跌向20年新低的0.9952水準。