7-11推銅板套餐！「飯糰＋麥香奶茶」35元：一天餐費百元
迎接下周開學日，7-11今（23）首度公開2022上半年OPEN POINT會員大數據，主力消費組群正是學生族和上班族，最愛買的十大商品與服務依序是：CITY系列飲品、現蒸地瓜、鮮食、烘焙麵包、小包裝冷凍品、國際進口零食、代收繳費、包裹寄取、通訊服務、全店集點活動。看準開學期間即食即飲需求提升，7-11特惠專區加碼推出3組「省錢套餐」，買指定飯糰或麵包搭配麥香奶茶，均一價35元，用銅板價搶攻學生族群及小資上班族，換算下來一天三餐餐費105元，讓月底吃土的網友直呼：「每天吃一樣我可以。」
7-ELEVEN觀察發現，每逢開學帶動即食即飲需求提升，尤其文教區、交通轉運週邊門市特別明顯。為滿足年輕學生、小資上班族的消費需求，現蒸地瓜明（24）日起第2件5折。日前全新推出的「特惠專區」，原先只有1款「蔥油雞汁拌飯飯糰」搭配飲料35元，推出1周狂賣超過3萬組，明（24）日起主食部份加碼墨西哥巧克力麵包，以及全台限定3500間門市販售的新品「蒲燒鰻醬拌飯飯糰」，指定3款飯糰、麵包搭配麥香奶茶375ml或統一純水都是35元。
除了日前新推出23元的蔥油雞汁拌飯飯糰，創目前御飯糰最低價，全台3500間指定門市將開賣新品「蒲燒鰻醬拌飯糰飯」，售價也是23元，使用蒲燒鰻魚專用醬汁拌飯。有別過去餡料都是包在三角海苔飯糰中，這類低價的「拌飯飯糰」都是拌飯方式，三角飯糰內並無內餡，以吃粗飽的CP值搶攻省錢族群。飯糰加奶茶35元的組合也引發網友討論：「也太便宜」、「每天都吃一樣我可以」、「男生吃這樣不會飽」、「希望組合商品能多點」。
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