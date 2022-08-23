「蒲亭大腦」女兒遭炸死！俄控43歲烏國女行兇　專家存疑

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報導指出，沃夫克於上週六在莫斯科郊外，跟蹤杜金父女參加了一場活動，並於杜金的豐田Land Cruiser Prado上安裝爆炸裝置，未料炸死的是達利亞而非杜金。
杜金在女兒去世後發表公開聲明，也將矛頭指向了烏克蘭，指控是「烏克蘭納粹政權」實施的恐怖行為害死女兒，打下：「被俄羅斯的敵人卑鄙地偷偷殺死」、「我們的心不僅僅是渴望報復，我們只需要我們的勝利（對烏克蘭）」、「我的女兒在勝利的祭壇上犧牲了年輕的生命，所以請贏吧！」
FSB指控，嫌疑人已逃往愛沙尼亞，而愛沙尼亞是北約成員國之一，也是反對俄軍入侵烏克蘭的關鍵盟友；然而，烏克蘭已否認與此事有關。
《每日郵報》則認為，大多數國際觀察家仍然相信，暗殺實際上是由俄羅斯特工實施的，目的是讓杜金閉上嘴巴；分析師葉卡捷琳娜·舒爾曼（Yekaterina Shulman ）表示，立場親克里姆林宮的評論員，對炸彈襲擊事件的憤怒情緒也有可疑之處：「他們的反應幾乎是立即性的....看起來好像就是在等這樣的事情發生」，並補充說無論最後是由誰來背著這個鍋，這次事件都可能被用來加劇俄國的民憤，以證明國家採取更積極的鎮壓行動是正當的。
在週六的汽車炸彈襲擊事件發生後，就有外媒推測這恐怕又是一場假旗行動，旨在譴責對手的政治或軍事行為，為進一步侵略烏克蘭甚至愛沙尼亞來辯護。
不過，儘管假旗行動的說法有其合理性，在烏克蘭獨立日、俄烏戰爭滿6個月前夕，蒲亭確實有可能為了局勢升級做準備，但英國著名的跨國犯罪和俄國安全事務專家、倫敦大學學院斯拉夫東歐研究所名譽教授加列歐提（Mark Galeotti）也提醒，杜金父女的事件不排除是極端民族主義，或是俄羅斯政治派系、菁英圈內鬥的結果，這些對蒲亭的威脅並不亞於來自烏克蘭和國際社會的壓力，而杜金對蒲亭的影響力也有被西方媒體誇大的成分；只是承認烏克蘭特工能夠滲透到俄國，對高調的民族主義者發動襲擊，然後再逃到鄰近的愛沙尼亞，某種程度上也凸顯了俄國當局的無能程度，讓真相更加撲朔迷離。