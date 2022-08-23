殺警案全民肉搜險抓錯人 陳沂：公權力毀掉一個人很容易
台南市昨（22）日發生一起重大襲警案件，員警曹瑞傑、凃明誠在追緝嫌犯時遭持刀攻擊，兩人雙雙殉職。警方隨即發布通緝陳姓男子，引發全民在網路上人肉搜索。而真正的林姓凶手，已在今（23）日清晨4點36分落網，與先前警方公布的嫌犯完全是不同的人，對此網紅陳沂開轟：「公權力毀掉一個人很容易，要挽回一個人的清白卻無比艱辛。」
案件發生後，警方初步判定陳姓男子涉嫌重大，因此將他通緝，在網路上引起軒然大波，大批網友湧進陳姓男子臉書留言，逼得已有通緝案在身的陳男主動投案。而台南警三分局分局長也證實，原先被通緝的嫌犯已經投案，並向警方喊冤：「不是我做的。」對此陳沂表示：「在網路發達的時代，要展現辦案績效，就是隨便公布一個人說他是嫌疑犯，讓網友肉搜再公開霸凌，最後發現不是那個人也已經被社會性抹殺了。」
據悉，警方經由專案小組比對案發現場畫面後，發現陳姓男子的身材、髮型都與凶手有很大的差異，因此將他排除嫌疑，不過還是有大批的網友肉搜到陳男的臉書，並留言灌爆。而真正的林姓凶嫌犯案後一路往北逃至新竹，在今清晨於新竹和欣客運站遭到警方逮捕。消息一出，也引發網友紛紛留言討論：「這個時代酸民最好當，怎麽說都對」、「今日最倒霉」、「新竹城隍爺有保佑，伸張正義」。