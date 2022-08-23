《全明星》藍隊被剃光頭！各務孝太霸氣發聲 林襄：太猛
《全明星運動會》第四季日前播出第五集，郭泓志領軍的黃隊血洗錢薇娟的藍隊，在拔河、棒球、籃球比賽連拿3勝，YouTuber出身的黃隊選手彭尊勇奪MVP，讓黃隊士氣大振，各務孝太也在IG寫下：「黃隊力量沒開玩笑。」經理林襄大讚：「太猛啦。」
黃隊在隊員體重總和多22公斤的優勢下，在拔河項目秒殺藍隊，分別以13秒、16秒的速度連續取得兩勝，特別是黃隊選手下壓跟後拉的動作確實，很快就贏了節奏略亂的藍隊，錢薇娟嚴肅說：「我們第四季的拔河是最沒準備好的，16秒就結束，先不要說攻擊的能力，連抵禦的能力都沒有，上一季的話撐50秒，代表我們有很大的進步空間。」
在五人制棒球，黃隊以8比3擊敗藍隊，黃隊選手Zing、各務孝太、彭尊等人速度快，守備也很強，創造默契驚人的完美雙殺，讓藍隊5局有3局分數掛蛋，郭泓志透露錢薇娟3季都拿冠軍，挑戰「王朝」藍隊很有壓力，所以要先聲奪人，積極跑壘造成對方緊張，效果出奇的好。
黃宏軒是錢薇娟選出來的狀元，在籃球比賽一人救全隊，對上實力堅強的黃隊，試圖力挽狂瀾，可惜黃隊上演「鍋底的反撲」，林志宇手感一來投球精準，為黃隊搶下8分，「外線王」彭尊單場拿下10分，讓藍隊看不到車尾燈，錢薇娟坦言：「輸到懷疑人生。」