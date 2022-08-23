PLG／夢想家決定續約 王振原：很開心努力能被看見
福爾摩沙台新夢想家球團今（23）日宣布，已與球員王振原完成續約。台新夢想家總經理韓駿鎧表示，球團十分肯定王振原挑戰職業首季所付出的努力以及展現的信心，因此決定與他延長合作時間，「振原於職業賽場的努力與認真的態度有目共睹，雖然沒有穩定的上場時間，但他依舊保持積極的訓練態度與強勢的企圖心，上了場就是全力拚戰，期待他之後能把握每一個機會，在場上好好發揮自己的潛力。」
王振原高中就讀HBL乙組中部強權彰化高中，大學決定追求籃球夢自中山大學轉考政治大學，接受UBA公開一級的洗禮。畢業後即投入PLG選秀會，以第三輪第五順位選進加盟台新夢想家投入職業賽場。在新人賽季，王振原雖未獲得太多上場機會，不過他仍然投入大量的時間自我鍛鍊，隨時做好準備。
5月15日於客場對決臺北富邦勇士的賽事中，他於第四節關鍵時刻替補上陣，不僅挺住壓力把握空檔砍進三分彈，拿下職業生涯的首度得分，更以積極的防守與穩定的罰球幫助球隊逆轉搶下勝利。
談到本次續約，王振原表示，非常感謝球團的肯定與信任，「其實我有點意料之外，因為上個賽季在場上發揮不多，所以沒有想到還有機會可以繼續留在夢想家，很開心自己的努力有被看見。」
王振原也特別說到，這一年多在隊上學長們的身上學到很多經驗，「來到職業賽場除了需要適應強度之外，更重要的是心態上的調整，賽季很長，不能只執著在一場比賽之中，所以需要學習快速從中汲取經驗，將眼光放遠。」
提到未來的規劃與目標，「首要的課題還是會持續精進自己的技術，增強身體素質，機會來了才能夠好好把握。」王振原更表示，不會因為上場時間較少而放棄或失去熱情，只會更加努力為自己創造機會，如同他於新人選秀會上說到，「勇敢地追逐夢想，你要堅持自己的夢想，沒有不可能的事。」