馮容潔帥爸是「他」　狠盯男友：會不會做菜啊？

TVBS八點檔《機智校園生活》加入熟男帥哥伊正，本周再加入蔣偉文，他飾演馮容潔的父親。喜歡料理的蔣偉文，認為親自下廚是一種愛的表現，聽聞馮容潔在劇中有喜歡的對象黃柏峰，立刻「護女心切」，向男方喊話：「會不會做菜啊？」
戲外有兩個寶貝兒子的蔣偉文，對於突然擁有女兒一事感到很期待，因為演戲就是能體驗不同的人生，被問及有女兒的話，會要求幾點回家？蔣偉文回應不管女兒還是兒子，都會有門禁時間，「有兒子，就會擔心兒子做什麼壞事；有女兒，就會擔心別人的兒子對她做什麼壞事」，所以門禁一定要有，但他自認管得比較鬆，大概晚上10點回家是可以接受的範圍。
蔣偉文這次參與《機智校園生活》，看到學生演員穿制服，對話與用語也非常青春，很有感觸地說：「生活中突然多了一些激情、熱情。」提到若能重回高中時期，特別想再次感受「我為人人、人人為我」那樣炙熱又真誠的友情。
飾演馮容潔媽媽的林利霏，因律師老公蔣偉文與委託人疑似出軌，約了同學杜詩梅出來訴苦，時隔22年再次藉由拍戲延續之前《麻辣鮮師》的同學情誼。林利霏、杜詩梅透露當時根本不算演戲，其實都在玩，現在因為講求生活化，拍戲就像在聊天一樣自然，杜詩梅笑說：「拍戲就像敘舊一樣啊！」林利霏也說：「我們不會覺得很生疏啦！」