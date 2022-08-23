T1／陳鈺安簽約中信特攻　阿巴西開心能正式當隊友

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去年因總教練光哥的關係，陳鈺安來到中信特攻當了四個月的練習生，那時候就覺得團隊氣氛很好、很團結，也常常有回饋的校園活動，讓他了解到身為職業球員對社會的影響力。但也是因為與光哥熟識的關係，為了避嫌，陳鈺安一開始並沒有在教練推薦名單上，但憑藉著在測試賽的好表現讓球團印象深刻，最後能如願加入特攻，成為中信大家庭的一份子。
鈺安開心說到：「真的很感動，感謝特攻球團的肯定，有種夢想成真的感覺！能夠跟光哥再續前緣，並且跟高中隊友阿巴西、譚傑龍再次當隊友，感覺也很不可思議！」
球隊主力阿巴西說：「鈺安打球拼勁十足，也是一個很努力的球員。我總是被他的認真給感染，也會逼自己要像他一樣努力。另外去年他來中信特攻當練習生，整個對抗性比以前更好了，我很期待他能更正式加入球隊，我們可以像以前一樣一起自主訓練，讓中信特攻越來越好！」
另外譚傑龍跟陳鈺安關係更密切，高中三年都是室友，到現在放假還會一起出去玩，感情非常好！「鈺安安靜又認真，總是會把本分做好，個性也特別害羞。鈺安跟高中比起，來越來越有自信，越敢打出自己的東西。我們高中沒進過四強跟冠亞軍賽，我希望我們能夠一起聯手拿冠軍！」
正式披上中信特攻戰袍，即將踏上T1聯盟職業舞台，總教練光哥也很替鈺安開心，認為鈺安像是塊璞玉，等著進入職業大放光彩！期盼鈺安加入特攻後，在菜鳥球季希望他能幫助球隊加強籃板鞏固，並且表現出競爭性，不要認為自己是菜鳥就有所膽怯，與隊友們一起拼下亮眼成績！