估上半年經濟成長率3.3%　台綜院示警製造業景氣放緩

台灣綜合研究院今（22）日公布預測今年上半年經濟成長率為3.3%，略低於主計總處預測的3.38%，台綜院也指出，7月全國產業高壓以上用電量較去（2021）年同期減少 0.29%，電力景氣燈號維持持平的綠燈。台綜院示警，若以電量與出口訂單兩者走勢來看，製造業各業別景氣皆有走緩跡象，尤其半導體業經營環境也呈下修態勢。
因去年同期三級警戒基期相對低所致，台綜院今日預測7月份經濟成長率為3.7%，並微幅下修6月份經濟成長率為至2.9%，較6月份預估的3.0%，調降 0.1 個百分點。
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值得一提的是，台綜院預測今年上半年經濟成長率3.3%，略低於主計總處8月份更新的預測值3.38%。
台綜院指出，7月全國產業高壓以上用電量較去年同期減少 0.29%，整體產業的電力景氣燈號維持持平的綠燈，台綜院分析，主要由於去年第4季國際燃煤價格飆升，促使發電成本大幅增加，汽電共生業者紛紛減少發電量轉向台電購電，其中6月份汽電共生自用電量較去年同期減少17.7%，創歷年來最大減幅，預期7月份自用電量仍維持低檔。
至於7月份製造業高壓以上用電量則較去年同期減少2.25%，台綜院歸因於全球景氣走弱，需求減少、生產動能略緩所致，不過服務業因疫情趨緩及暑假旺季推升下，零售業、餐飲旅遊業等民間消費明顯提升，服務業高壓以上用電量較去年同期增加 13.26%。
台綜院依產業別觀察，7月份全國產業用電量呈現負成長，主要歸因於電子相關產業及傳統產業的用電量皆呈顯著負成長，不過，服務業去年同期低基期環境，以及半導體業用電成長貢獻下，抵銷部分減幅。
然而，台綜院也提到，若以用電量與出口訂單兩者走勢來看，製造業各業別景氣皆有走緩跡象，尤其半導體業經營環境呈現下修態勢，後續應審慎評估對經濟影響力道。