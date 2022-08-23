估上半年經濟成長率3.3%　台綜院示警製造業景氣放緩

台灣綜合研究院今（22）日公布預測今年上半年經濟成長率為3.3%，略低於主計總處預測的3.38%，台綜院也指出，7月全國產業高壓以上用電量較去（2021）年同期減少 0.29%，電力景氣燈號維持持平的綠燈。台綜院示警，若以電量與出口訂單兩者走勢來看，製造業各業別景氣皆有走緩跡象，尤其半導體業經營環境也呈下修態勢。



因去年同期三級警戒基期相對低所致，台綜院今日預測7月份經濟成長率為3.7%，並微幅下修6月份經濟成長率為至2.9%，較6月份預估的3.0%，調降 0.1 個百分點。





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