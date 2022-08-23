短腿貓頭饋飲水機！臉頰全濕還伸手玩水：朕在美容SPA啦
原來這才是寵物飲水機的正確用法！大部分的貓咪都怕水，不喜歡將自己弄濕，不過也有一些貓咪是例外。日本就有一隻貓咪不僅喜歡玩水，還很懂得利用「寵物飲水機」，網友一看全都笑噴：「原來是這樣美容的！」
這隻曼赤肯橘貓「Putiko（ぷてぃこ）」從小就與眾不同，牠非常喜歡看奴才洗碗，常常趴在流理台旁「監工」，對水總是感到非常好奇。而奴才日前買了一台自動循環的寵物飲水機給愛貓喝水，不料Putiko似乎有別的想法，這天牠坐在飲水機旁低頭看著流水，突然側倒將頭靠在飲水機上，任由流水沖洗自己的臉頰，還好奇地伸出小短手碰水，最後直接將整顆頭饋在飲水機上「洗下巴」，還睜大雙眼盯著鏡頭，彷彿在對奴才表示：「朕在美容SPA啦！」
影片分享至今已吸引超過340萬人次觀看，許多網友紛紛笑說：「原來這是主子美麗的秘密」、「其實飲水機應該是這樣用的？」、「直接洗臉的路線」、「毛都濕了欸」，後來奴才也有補充Putiko平時就好喜歡近距離觀察流動的水，但這次可能沒有發現自己的臉被弄濕，離開後也沒有理毛清潔，不過像這樣直接將臉泡在水裡真的是頭一遭，現在一起來看看Putiko的影片吧！（編輯：陳珮瑜）