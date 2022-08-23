羽球／復仇中國陸光祖！王子維闖世錦賽16強　寫生涯新高

2022年羽球世錦賽台灣球員持續傳出捷報，在稍早「台灣一哥」周天成贏球之後，「羽球王子」王子維也排除心魔，以20:18、21:16擊敗了中國大陸球員陸光祖，取得16強門票。 我是廣告 請繼續往下閱讀 王子維目前世界排名第16，過去和世界排名24的陸光祖交手過2次，他皆未能取勝，一次是2019年在韓國，一次則是今年在馬來西亞，這次兩人在次輪遭遇，他必須有所突破，才能繼續挺進。首局兩人互相纏鬥，陸光祖一度取得11:8的領先，但隨後王子維突然打出一波8:0的攻勢，將局勢給逆轉，以21:18先下一城。次局情況也很類似，雙方戰成11:11之後，王子維連拿5分，拉開分數，穩穩以21:16拿下比賽。這是王子維生涯第一次擊敗陸光祖，也是第一次打進到世錦賽16強，贏球之後他在場上大吼、釋放情緒，為自己的表現感到振奮。他下一場的對手，將在印尼好手Jonatan Christi與德國黑馬Kai Schaefer之間產生。T1／陳鈺安簽約中信特攻 阿巴西開心能正式當隊友PLG／夢想家決定續約 王振原：很開心努力能被看見NBA／2球員2首輪報價？美媒：金塊擁有交易KD的出色籌碼羽球／周天成連過兩關 闖進世錦賽男單16強