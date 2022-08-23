中職／Passion Sisters夏日風情　泳裝比基尼登場

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最具熱情與活力的PASSION SISTERS將以全新風格登場。
Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊，首波商品將在本週末8/27(六)洲際棒球場開賣，並於中信兄弟網路商城同步開放預購。
＝＝＝＝＝＝＝＝商品販售時程＝＝＝＝＝＝＝＝
商品販售時間：
洲際棒球場內野大平台
8/27(六)、8/28(日)14:00開放進場後販售
中信兄弟網路商城預購&出貨時間：
8/27(六)11:00－8/29(一)中午12:00
9/23(五)起陸續出貨
＝＝＝＝＝＝＝＝＝商品資訊＝＝＝＝＝＝＝＝＝
【2022夏日企劃浴巾－共17款】
售價：790元
材質：聚酯纖維／尼龍
尺寸：長120cm x 寬50cm（約）
【2022夏日企劃抱枕－共17款】
商品售價：980元
商品尺寸：圓形直徑45公分
商品材質：100%聚酯纖維
【2022夏日企劃應援扇】
售價：150元
尺寸：長42 x 寬28.5cm（約）
【2022夏日企劃L夾組】
售價：350元
備註：一組四入
【2022夏日企劃壓克力立牌】
售價：350元
備註：17款隨機置入包裝、恕不指定款式
本商品為實體通路限定販售
【2022夏日企劃1,000片拼圖】
售價：850元
包裝尺寸：31 x 23 x 50cm（約）
完成後尺寸：75 x 50cm（約）
本商品為網路預購限定，預計9/23起陸續出貨
＝＝＝＝＝＝＝＝＝注意事項＝＝＝＝＝＝＝＝＝
實體通路每人每樣商品限購2個（浴巾、抱枕不分款式各限購兩個）
中信兄弟網路商城預購限時不限量
商品售出後除商品瑕疵外，恕不受理退換貨
以上商品持2022中信兄弟會員Fans Club及中信兄弟聯名卡皆可折扣
可接受中信兄弟聯名卡之超象點及中信卡紅利點數折抵
中信兄弟球團保有活動解釋與變更之權利
＝＝＝＝＝＝現場販售&網路預購通路＝＝＝＝＝＝
洲際棒球場－場內內野大平台，主題日兩日14:00進場後開始販售