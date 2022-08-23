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中職／Passion Sisters夏日風情　泳裝比基尼登場

▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）
▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-08-23 13:52:50

中信兄弟啦啦隊PASSION SISTERS今天公布夏日企劃第一彈，由17位女孩首次移師到福容大飯店與福隆沙灘外景拍攝。

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▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）
▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）

最具熱情與活力的PASSION SISTERS將以全新風格登場。
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▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）
▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）

Passion Sisters 中信兄弟啦啦隊，首波商品將在本週末8/27(六)洲際棒球場開賣，並於中信兄弟網路商城同步開放預購。
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▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）
▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）

＝＝＝＝＝＝＝＝商品販售時程＝＝＝＝＝＝＝＝
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商品販售時間：​
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洲際棒球場內野大平台
8/27(六)、8/28(日)14:00開放進場後販售
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中信兄弟網路商城預購&出貨時間：
8/27(六)11:00－8/29(一)中午12:00
9/23(五)起陸續出貨
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝商品資訊＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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【2022夏日企劃浴巾－共17款】
售價：790元​
材質：聚酯纖維／尼龍​
尺寸：長120cm x 寬50cm（約）​
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【2022夏日企劃抱枕－共17款】
商品售價：980元​
商品尺寸：圓形直徑45公分
商品材質：100%聚酯纖維
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【2022夏日企劃應援扇】
售價：150元
尺寸：長42 x 寬28.5cm（約）
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【2022夏日企劃L夾組】
售價：350元
備註：一組四入
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【2022夏日企劃壓克力立牌】
售價：350元
備註：17款隨機置入包裝、恕不指定款式
本商品為實體通路限定販售
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【2022夏日企劃1,000片拼圖】
售價：850元
包裝尺寸：31 x 23 x 50cm（約）
完成後尺寸：75 x 50cm（約）
本商品為網路預購限定，預計9/23起陸續出貨
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝注意事項＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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實體通路每人每樣商品限購2個（浴巾、抱枕不分款式各限購兩個）
中信兄弟網路商城預購限時不限量
商品售出後除商品瑕疵外，恕不受理退換貨
以上商品持2022中信兄弟會員Fans Club及中信兄弟聯名卡皆可折扣
可接受中信兄弟聯名卡之超象點及中信卡紅利點數折抵
中信兄弟球團保有活動解釋與變更之權利
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＝＝＝＝＝＝現場販售&網路預購通路＝＝＝＝＝＝
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洲際棒球場－場內內野大平台，主題日兩日14:00進場後開始販售
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▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）
▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）
▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）
▲Passion Sisters夏日限定商品。（圖／兄弟提供）

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