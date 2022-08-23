助攻597位新住民就業 移民署頒發證照獎勵金接軌職場
移民署為鼓勵新住民取得專業技能，增加就業競爭力，凡參加勞動部技術士技能檢定測驗及格，且持有勞動部製發之甲、乙、丙或單一級別的中華民國技術士證者，皆可申請新住民證照獎勵金。
110學年度新住民及其子女培力與獎助（勵）學金，證照獎勵金部分共有597位新住民獲頒，其中來自印尼的陳麗冰女士，年輕時來台就讀淡江大學國際貿易系，畢業後運用自身的母語及流利的中文，到人力仲介公司工作，成為雇主及移工間的溝通橋樑，為了在專業領域中精進職能，考取全國乙等就業服務證照。她在五年前因攝影結識先生，目前育有三個月大的兒子，要在工作及家庭取得平衡，是許多人的難題，然而她克服一切困難持續進修，準備未來報考國際貿易相關證照，增強在職場上的多元能力。
另外，來自大陸地區的杜小靜女士，為了要照顧小孩來台定居，放棄原本建築設計的事業，當了多年的全職媽媽，因為久離職場與社會形成隔閡，對於重返職場心生怯意，因緣際會參加職業訓練，學習不同的工程管理實務課程，除了學習手繪、實務管理外，還要鋪電路、砌磚、粉刷、鋼筋、模板等。忙碌上課外還要兼顧家庭，利用課餘和睡覺的時間寫功課，常常寫到趴在桌上睡著，半夜兩三點醒來再繼續寫，終於成功考取全國乙級模板證照，目前進入於建築師事務所，逐步朝向成為建築領域的專業人士邁進。
歷年來新住民證照獎勵金獲獎者於服裝、美髮、烹調、電腦硬軟體、照服員及會計等各專業領域上成為耀眼的「新」星。移民署除鼓勵新住民可以透過考取證照，提升專業能力外，並期能跨領域學習，成為適應時代變化的整合性人才。