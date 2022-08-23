失守月線！台股量縮終場跌149點　電零組、網通逆勢抗跌

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台北股市今日開低走低，終場下跌149點，收在15095點，跌幅0.98%，成交金額僅1704.71億元，大盤回測到月線。亞幣競貶，權值股也遭殃，像是權王台積電最低一度跌至502元，終場下跌6元，收在504元，跌幅1.18%。其他權值電子股如聯電下跌2.51%， 大立光下跌1.04%，力積電下跌1.02%，聯發科、世界先進則相對抗跌，終場分別漲0.60%、0.13%。
值得一提的是，近期股價表現強強滾的生技醫療族群，今日相關類股不僅亮燈家數減少，類股走勢甚至漲跌互見，中天、合一、科妍強攻漲停，友華、北極星藥業-KY漲約2至4%，益得則打入跌停，健喬、太景*-KY、生華科、杏國跌約4至7%。另外，貨櫃三雄今日早盤呈現齊漲的走勢，尾盤僅長榮留在盤上，終場小漲0.11%，而陽明、萬海跌約1%內。
今日盤面焦點為電動車零組件紅通通，同致亮燈漲停，富鼎、胡連、倉佑、為升、康普、麗清、明安漲約2至7%；第三代半導體部分類股走強，像是宏捷科漲逾8%，漢磊漲逾3%；網通族群一片喜慶，建漢漲逾5%，中磊、神準、東訊、昇達科、正文、耀登漲約1至3%。
化工農概族群強勢，東光強攻漲停板，興農漲逾8%，東鹼、東聯長約1至5%；太陽能族群表現搶眼，達能攻漲停，中美晶、國碩、聯合再生 安集漲約1%內。