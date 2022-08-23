2022米其林「必比登推介」名單出爐 高雄20間店家上榜
高雄今年被納入「紅色美食聖經」2022年《米其林指南》的評鑑城市，今（23）日率先公布必比登推介（Bib Gourmand）名單，市長陳其邁表示，本次高雄共有20間的美食店家入選，臺灣菜品項更是4個城市之冠，其中柏弘肉燥、橋仔頭黃家肉燥飯、弘記肉燥飯舖，更是市長陳其邁深藏的口袋名單，觀光局也表示，歡迎海內外遊客聞香而來，來趟舌尖上的高雄美味之旅。
觀光局表示，本次高雄共計有20家餐廳入選必比登推介名單，充分顯現高雄在地飲食文化的多元與豐富。臺灣菜部份有9家入選，分別是「牛老大涮牛肉」、「柏弘肉燥」、「湖東牛肉」、「舊市羊肉」、「橋邊鵝肉」、「雞伯」、「老新台菜」、「仙香飲食店」、「雲來坊」。
小吃類有6家入選，「北港蔡三代筒仔米糕」、「菜粽李」、「正宗鴨肉飯」、「橋仔頭黃家肉燥飯」、「鴨肉珍」、「弘記肉燥飯舖」；除此之外，在鹽埕屹立80年的老店「鄭家切仔麵」、以現做牛肉麵疙瘩知名的「龍舫牛肉麵疙瘩」；最後，以炒河粉與泰咖啡為推薦菜色的「帕泰」、提供創意細膩川菜的「蜀府掌櫃」、及以現點現包的招牌蒸餃聞名的「楊寶寶蒸餃」也都榜上有名。
觀光局長周玲妏進一步說明，高雄先前陸續推出「高雄十大肉燥飯」、「鹽酥雞嘉年華」、「大港吃鍋」、「高雄餐盤發見計畫」及「大港閱冰」等美食系列活動，不斷強化高雄美食能量，目標就是要把高雄驕傲的美食，推向全台及世界，本次必比登推介名單，高雄已有20家美食入選，顯見一系列的美食活動，都有被評審與饕客關注，高雄還有很多幸福滋味等待民眾來發掘。