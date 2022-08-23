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中國禁的文旦柚要國營企業吞？陳吉仲：本來就受企業喜愛

▲農委會主委陳吉仲今（23）日認為，文旦產銷長期以來本來就是受到許多企業喜愛，企業認購都是從ESG角度協助農民。（圖／記者許若茵攝，2022.08.23）
▲農委會主委陳吉仲今（23）日認為，文旦產銷長期以來本來就是受到許多企業喜愛，企業認購都是從ESG角度協助農民。（圖／記者許若茵攝，2022.08.23）

記者許若茵／台北報導

2022-08-23 14:33:21

本（8）月初，中國接連停止台灣柑橘類水果、冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，而現在正是文旦柚產季，農委會積極透過內外銷等管道降低影響，但面對是否會比照今年年初行政院要求國營事業認購鳳梨釋迦，再要求認購文旦柚，農委會主委陳吉仲今（23）日認為，文旦產銷長期以來本來就是受到許多企業喜愛，企業認購都是從ESG角度協助農民，也可與農民、農業永續達到三贏，並未正面回答問題。

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農委會今日召開「柚見好秋　企業相挺」推廣記者會，成立「柚見好秋企業團購」預售平臺，推出國產文旦柚禮盒，號召各大企業領軍採購，陳吉仲與向陽集團、台肥公司、聯邦商業銀行、全國農業金庫、兆豐產物保險、陽信商業銀行、新光產物保險、富邦產物保險、京城商業銀行、明台產物保險等企業皆到場支持，共同宣示政府與企業守護文旦柚產業決心。

會後陳吉仲表示，非常感謝包含向陽集團、聯邦商銀行等企業界共襄盛舉訂購文旦，這一兩周企業採購訂單已經超過13萬箱，每箱10斤，價格都會比產地價格更好，目標朝20萬箱前進，供貨來源會分配給全國10大產區，尤其是主要生產區麻豆、斗六跟花蓮瑞穗等，讓所有文旦價格更好。

陳吉仲也提到，不只是企業採購，目前文旦外銷也已將近快500公噸，期待可以持續往加拿大、新加坡等市場賣更多，更重要的是農糧署文旦加工2500公噸已經大幅度提高，因為文旦可以做不同的使用，甜度較高的可以賣給消費者，B級果可以做精油等加工使用，現在各地都在積極執行加工果的措施，這個對產地價格會更有好處。「過中秋一定要吃文旦，過完了中秋更要吃文旦！」陳強調，因為文旦是一個非常好的水果，歡迎大家多採購文旦。

先前鳳梨釋迦遭禁時，許多國營企業都有認購，被問及這次是否會再要求國營企業採購文旦時，陳吉仲也回應，企業認購都是從ESG角度協助農民，特別感謝所有企業界，所有文旦產銷長期以來本來就是受到許多企業喜愛，因為台灣農漁畜產品品質非常好，尤其是在過年過節時，更是送禮的好選擇。

陳吉仲也說，農委會現在已收到50至60家企業要訂購台灣農產品，也會把這股力量透過產銷調節維持好一定價格，所以企業採購可以共創三贏，讓企業可以達到ESG或者是社會企業的目標，這樣社會企業的採購，可以讓包含文旦等農漁畜產品維持良好的價格，更重要的是，農民只要價格高於成本，就會繼續在台灣耕作生產，達到農業永續等三贏目標。

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