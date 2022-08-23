中國禁的文旦柚要國營企業吞？陳吉仲：本來就受企業喜愛

我是廣告 請繼續往下閱讀
會後陳吉仲表示，非常感謝包含向陽集團、聯邦商銀行等企業界共襄盛舉訂購文旦，這一兩周企業採購訂單已經超過13萬箱，每箱10斤，價格都會比產地價格更好，目標朝20萬箱前進，供貨來源會分配給全國10大產區，尤其是主要生產區麻豆、斗六跟花蓮瑞穗等，讓所有文旦價格更好。
陳吉仲也提到，不只是企業採購，目前文旦外銷也已將近快500公噸，期待可以持續往加拿大、新加坡等市場賣更多，更重要的是農糧署文旦加工2500公噸已經大幅度提高，因為文旦可以做不同的使用，甜度較高的可以賣給消費者，B級果可以做精油等加工使用，現在各地都在積極執行加工果的措施，這個對產地價格會更有好處。「過中秋一定要吃文旦，過完了中秋更要吃文旦！」陳強調，因為文旦是一個非常好的水果，歡迎大家多採購文旦。
先前鳳梨釋迦遭禁時，許多國營企業都有認購，被問及這次是否會再要求國營企業採購文旦時，陳吉仲也回應，企業認購都是從ESG角度協助農民，特別感謝所有企業界，所有文旦產銷長期以來本來就是受到許多企業喜愛，因為台灣農漁畜產品品質非常好，尤其是在過年過節時，更是送禮的好選擇。
陳吉仲也說，農委會現在已收到50至60家企業要訂購台灣農產品，也會把這股力量透過產銷調節維持好一定價格，所以企業採購可以共創三贏，讓企業可以達到ESG或者是社會企業的目標，這樣社會企業的採購，可以讓包含文旦等農漁畜產品維持良好的價格，更重要的是，農民只要價格高於成本，就會繼續在台灣耕作生產，達到農業永續等三贏目標。