巷仔內／中國一帶一路害破產　更將人口拐賣歪風吹進亞洲

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不過眼見犯罪風氣升高、當地治安每況愈下，柬埔寨總理洪森只能忍痛放棄線上博奕產業替柬埔寨帶來的可觀收益，2020年下令禁賭，取消線上博奕業執照，許多賭場紛紛關門，加上中國政府鎖定銀行卡與電話卡，防止賭金流向境外、2021年祭出「大勸返行動」，中國人也紛紛撤離原本視為金雞母的西港，但留下的除了因賭場關門而失業的柬埔寨人，以及持續加劇的犯罪問題。
柬埔寨許多線上博奕公司因為禁賭令紛紛轉型，改為進行線上詐騙等，許多中國民眾因語言優勢，被招攬去從事電話詐騙，但去年中國以防疫為由，禁止人民出國到東南亞地區，詐騙集團人力缺乏，因此轉向台灣、泰國、越南等其它地區招攬無知的求職者。
不過人口販賣並非是在近年才出現的現象，早在80年代時，中國偏遠地區或少數民族就已經成為人口販賣的對象，當時是為了填補農村的生育與勞動力需求，因此範圍大多是針對農村與農村之間。
尤其當時中國為了控制人口增長，而開始實施嚴格的「一胎化」計劃生育政策，長期僅允許一般家庭生育一名子女，讓拐賣情況加劇，在農村需要大量勞動力的情況下，不少家庭會選擇賣女留男來躲避查緝。但並非身為男生就不會被拐賣，2007年的山西黑磚窯案事件就是上百名未成年男性被賣至窯廠奴役。
由於到了90年代後，人口拐賣的流向，也轉變為以改革開放的都市經濟需求為主。除了作為童工、奴役之外，也會拐賣女性生育等。今年2月江蘇省徐州市豐縣的「鐵鍊女」，不但遭到非人道監禁，被囚禁期間前後更生養了8個孩子，而這名鐵鍊女疑似就是遭到拐賣後，被關起來強暴、虐待超過24年。廣西也曾發生，有夫婦的超生子女被當局進行「社會調劑」，親骨肉被抱走卻一點紀錄都未留下，被指控為「把人口販子行為合法化」。
《古老的罪惡—全國婦女大拐賣紀實》曾經指出，徐州是拐賣婦女的「重災區」，從1986年到1989年，人口販子從全國各地拐賣到徐州市所屬6個縣的婦女共4萬8100名。但不只是徐州，中國各地都曾發生大學生失蹤、上訪人士和異己人士「被消失」，甚至還有活摘器官的情況。
根據聯合國國際勞動組織統計，2006至2007年間，在中國見報的拐賣事件共800則報導中，男性佔29.5%、女性佔61.6%，其中女性人口集中在12-25歲之間。這些受害者遭到拐賣的方式，有詐欺、綁架、利用弱勢和人身暴力。而這些還是有媒體揭露的部分，其中黑數恐怕多不可數。
美國國務院監督和打擊人口販賣辦公室，在2017年將中國列為人口販賣最嚴重的國家之一，但中國如今似乎還將人口販賣「推廣」到世界各地。
美國《2022年人口販運報告》中提到，中國「一帶一路」倡議在144國家中進行，但其中涉及強迫勞動的「悲慘人力成本」。許多被欺騙的工人根本不知道自己會去哪裡、做什麼，就被「承包商」部署到世界各地，他們被迫在危險的環境下工作，還經歷了被任意減少或扣留工資、違規的合同行為、被沒收護照和身分證件、強迫加班和辭退處罰等遭遇，卻因為一直處於監視中，幾乎不可能逃跑。
在參與中國「一帶一路」倡議的國家中，時常傳出人口販賣悲歌，中國非法組織更透過「一帶一路」遍及了亞洲各地，線上詐騙、線上博奕、販運人口、走私、洗錢等罪行不斷傳出，原先以為能帶來錢潮的「一帶一路」，如今卻成為毒血，一點一滴侵蝕著國家治安。