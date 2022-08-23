日本2022年夏季猛暑來襲　氣象廳指異常狀態

（中央社東京23日綜合外電報導）日本今年夏天遭受「猛暑」侵襲，東京出現16次猛暑日，部分地區至今仍酷熱難耐。日本氣象廳分析認為，今年夏天的猛暑情況應屬「異常狀態」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 日本把攝氏30度以上稱為「真夏日」，35度以上稱為「猛暑日」。日本各地今年接連出現「猛暑日」，甚至東京市中心出現16次猛暑日，創當地逾百年觀測史上新高紀錄。全日本有24個地點更新觀測史上最高溫紀錄。日本富士新聞網報導，氣象廳舉辦異常氣象分析檢討會，邀請氣象專家針對今年夏天的猛暑與大雨等成因進行分析。檢討會主席中村尚說，今年夏天的酷熱可以說是異常狀態，甚至是極端狀態。檢討會認為，發生猛暑與日本附近上空氣流大幅蛇行，及太平洋高壓等強度前所未見有關，而這種情況被中村認為是「異常狀態」。另外，北日本等地日前也分別降下破紀錄大雨，中村說，這部分雖然不能說是極端天氣，但只要地球暖化趨勢持續，日本降下極端大雨的機率就會增加。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110823乾旱洪水夾擊 美國家公園爆猛烈山洪沖走健行者日媒：日本成港人移民目的地 有助引進資金人才生活苦？北韓當局籲別吃洪水沖來的食物 恐仍有糧食問題薪水跟不上！英國通膨率飆升 女性被迫從事性工作謀生