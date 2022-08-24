開學前打造讀書空間！IKEA新生專用書桌椅 隨身高調高度
下週中小學就要開學了，除了收心以外，家長該幫孩子打造好的學習空間，文具當然也不可少！IKEA推出多款高CP值開學必備人氣單品，包括書桌、電腦椅、抽屜櫃等家具，小至學齡兒童，大至大學生的學習好物應有盡有，輕鬆打造彈性又具個人風格的舒適學習空間。MUJI無印良品則是提前幫學生設想3種校園情境，推出多款文具小物特賣，讓學生讀書事半功倍！
開學後要讀好書，無論是宿舍或書房都需要良好的環境，尤其剛上小一的小朋友更是需要一個專注的空間。IKEA推出「PÅHL書桌/工作桌」適合剛入學的孩子，使用桌腳安全旋鈕就可以調整高度，共有59、66或72公分三種階段，可以跟著孩童一起成長，兩側設有電線收納架，可以整齊收納電線和延長線。同時也推出同款的延伸櫃以及桌面層架，方便小朋友收納文具和書本。共有兩種顏色，限時卡友價2449元。
而大學生長時間用電腦，最需要一把好的電腦椅，IKEA推出「BLECKBERGET電腦椅」寬大椅墊和椅背提供足夠的舒適度，同時省去了扶手設計，即使在狹小的空間也能擺放，外觀融合現代感造型，加上湖水綠的俏皮顏色，讓學習之於也能創造出專屬自我風格的空間，特價1699元。
而要安排讀書計畫，最好有一個能列出代辦事項的留言板，「TROTTEN留言板」特價999元，一面為留言板，另一面為白板，將重要的留言釘在或寫在板上，就能減去便條紙紛飛不見的困擾！搭配同系列桌櫃使用還可作為屏風使用增加隱私空間。
無印良品則是幫學生們設想好需求，開學第一天有很多筆記或代辦事項，推薦自由組合活頁筆記本系列與自由芯膠墨筆、淡彩螢光筆，方便大家紀錄清楚老師說的重點，學習事半功倍。如果在閱讀時增添一些香氛，可以營造專心的氛圍，無印良品推薦以「清晰」為名的綜合精油，主打以檸檬、尤加利與萊姆香氣調和，氣味清新舒爽，有助提振精神，再搭配不需加水，只需充電即可隨身攜帶的行動無水香氛機，圓潤小巧的造型，單手即可輕鬆拿取，充電3.5小時可使用8小時，只要滴入精油，旋轉開啟後便能以風扇運轉送出香氛，讓清新自然的香氣陪伴閱讀時光。