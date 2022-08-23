高雄治安6都前段班　陳其邁表揚0822專案警察同仁

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陳其邁利用今天市政會議公開表揚並頒發獎狀、慰勉金，感謝市警局同仁徹夜未眠，積極調閱監視器，讓歹徒在短時間內繩之以法，特別表達感謝之意，也叮嚀同仁執勤時務必注意自身安全，為保護市民的生命、財產安全，查緝重大案件、暴力、非法槍械及毒品等犯罪均為本局治安重點工作，此次同仁發揮合作無間、高效率的團隊精神，才能遏阻更大的治安事故，以確保市民安居樂業的生活環境。
根據統計111年1月1日至8月17日，高市暴力犯罪發生24件，比去年同期減少12件(-33.33%)，重大刑案發生25件，比去年同期減少13件(-34.21%)，槍擊案發生2件，比去年同期減少4件(-66.67%)，均於短時間內全數偵破，降幅為六都第一。且高市近10年來各類治安數據均呈現發生數降低、破獲率增加趨勢，其中全般刑案每十萬人口發生數自108年995件逐年下降至110年892件，暴力犯罪發生數自108年88件逐年下降至110年51件，此外，暴力犯罪、重大刑案、槍擊案等民眾最為關注案件，發生數均為近10年最低，且全數於短時間內偵破，每案必破，整體治安狀況呈現發生數下降，破獲率上升之平穩趨勢。
陳其邁也提到，昨天0時50分，高雄警方接獲台南警方通知，嫌犯搭白牌計程車在九如下交流道，當時特勤中隊已事先部署，且同步調閱錄影帶，全程掌握嫌行蹤。他也指出，對於有人打擊警察士氣、或汙衊警察同仁，他個人無法接受，也呼籲全民應該在整個治安工作當基層警察後盾，一個警察、一個家庭，不只警察同仁，眷屬也很擔心。