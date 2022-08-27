從傳奇超模到第一夫人！縱橫情場、瀟灑人生的卡拉布魯尼

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7歲時，她與家人搬到法國巴黎，青少年時期曾前往瑞士洛桑的私立寄宿學校念書，後來考上法國知名的索邦大學，學習藝術與建築課程，不過19歲那年，她就被知名品牌Guess的創意總監瑪西安諾（Paul Marciano）相中，展開一段璀璨非凡的名模生涯。
由於成長背景，加上天生麗質，卡拉身上巧妙揉和了古典、自由、高貴、性感多種氣質，讓她迅速成為各大品牌的寵兒，與Christian Dior、Givenchy、Karl Lagerfeld、Yves Saint-Laurent、Chanel等多個時尚大牌都合作過，她的美照也頻繁出現在雜誌封面上，20歲出頭就已經躋身全球前20大名模排行，高峰時期1年就能賺進750萬美元，不管在當時或是現在都稱得上是天文數字。
就當她的模特兒事業如日中天時，卡拉卻決定轉換跑道，投身於音樂之路，而這也是她一直以來的興趣和夢想。2000年開始，卡拉陸續發表專輯，或是參與賣座歌曲的演出，表現依舊耀眼；2003年，她的首張專輯《Quelqu'un m'a dit》在歐洲一發行便大獲成功，銷量達到200萬張。
才貌兼具、事業有成的卡拉，追求者與緋聞自然不會少，其中就包括The Rolling Stones主唱Mick Jagger、影星 Vincent Perez、歌手 Eric Clapton 和仍未當上美國總統的地產大亨川普，也是時尚界津津樂道的八卦話題，還曾未婚生下1子Aurélien。
不過，雖然卡拉的情史非常豐富，但她一直沒有真正定下來，直到2007年底，她在1場晚宴上結識了當時的法國總統沙科吉（Nicolas Sarkozy），2人迅速墜入愛河，並於2008年初閃電結婚，一度占據了全球新聞媒體的頭條，從此她又多了個顯赫的頭銜，就是法國第一夫人。
1個是離過2次婚的52歲中年男子，1個是縱橫情場的40歲前任超模，2人一拍即合，卡拉曾在接受外媒採訪時表示，這段邂逅來的太突然，她從沒想過會遇到1個這麽幽默風趣的人，被沙科吉的魅力和聰慧深深吸引：「他像是有5、6個強大的大腦，無論多晚，他都可以一邊讀書、一邊和周圍的人交談。」
雖然卡拉早已習慣成為鎂光燈追逐的焦點，不過由於她和沙科吉相識的時間，與沙科吉和第2任妻子離異的時間太接近，因此婚後好一段日子，她都背負著小三的罵名。然而此時的卡拉，已經少了年輕時的豪放不羈，多了幾分成熟女性的幹練韻味，每次出場都能讓眾人驚豔，並一度為她贏得「全球最美第一夫人」的稱號，2人並於2011年迎來愛的結晶-女兒吉莉亞（Giulia）。
如今，卡拉已經54歲，美色早已不似當年，儘管隨著沙科吉在2012年卸任法國總統，卡拉也不再是第一夫人，但她依舊過得充實，醉心音樂，是時尚及慈善活動的座上賓；儘管卸任後的沙科吉因官司纏身，一度身陷囹圄，但她依然不離不棄。從傳奇超模到第一夫人，再到一介平民，回顧她半世紀的人生，卡拉過得比大多數人都還要精彩。