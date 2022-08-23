台南殺雙警嫌犯落網 侯友宜：凶嫌應從重量刑速審速決
警界出身的新北市長侯友宜今（23）日出席「2022新北市國際採購商洽會開幕儀式」時，針對台南員警遇襲殉職事件，表示非常難過和悲痛，「畢竟他是我的弟兄」，強調因為守住公平正義的最後一道防線，就是「死刑」，希望對凶嫌能夠從重量刑、速審速決，穩定社會治安。
侯友宜表示，面對兩位員警因公殉職，自己非常難過也非常悲痛，執法的公權力絕對不容許任何挑釁，對於犯罪份子，希望能夠從重量刑、速審速決，其實現在重大犯罪仍然頻傳，社會氛圍不安定感仍然充滿在各角落，絕對不要忘了守住公平正義的最後一道防線，就是「死刑」，所以希望速審速決。穩定社會治安。
侯友宜也提到，面對這樣嚴重的殺警案，希望中央在此事件後能重新思考司法制度與體系，維持治安的第一線同仁在面對自己的生死危機時，能夠更適切、大膽用槍，勇於執法，才能夠保護良善的民眾。
民進黨新北市長參選人林佳龍今日也在聯訪時表示，2名優秀員警的殉職，是台灣社會很大的傷痛跟損失，大家都感到不捨，呼籲全體國人與政府支持警察執行勤務所需要的公權力能夠伸張，減輕他們的負擔，相信透過這個事情，個案的處理，能展現辦案的效力，但最重要還是要從制度面來調整，檢討怎樣能避免再次發生類似的事情。