疫情六都最低　陳其邁：高雄BA.5疫情不會像BA.2一樣流行

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市今天新增2179例確診個案，快篩陽判陽與pcr判陽 95:5 對照過去幾週疫情，可以從6/7最高點持續往下，高雄疫情已有三個月11週明顯趨緩，觀察昨天到今天個案數，過去往往每週一與二都是當週最低與最高，對照上週微幅上升，評估疫情走到這邊呈現低檔波動，從7月中到現在疫情平原期，會因北部BA.5盛行，南部社區逐漸受影響而有相對波動狀態。
陳其邁表示，從BA.2經驗來看，高雄疫情流行落後北部大概2至3週，也因此高雄人群體免疫或每人身體免疫效價較高。在疫苗覆蓋率或高雄盛行率平均20％左右的條件下，高雄疫情不會像BA.2上揚的比例高和快。
針對學校即將開學，教育局主秘吳文靜表示，開學前已請學校針對環境及經常接觸設施清潔消毒，同時盤整防疫物資。校園快篩安全存量仍有50％，呼籲家長帶5至12歲孩子接種第2劑疫苗，12至18歲青少年接種第三劑疫苗。開學後，將進行門禁管制，室外維持開放民眾，學生在校不開放。
吳文靜指出，9月12日開始實施校園防疫新制，確診者及快篩陽者進行7天居家照護，期滿無症狀才能入校上課。確診者同班同學及老師，摘口罩共同活動15分鐘以上者提供一劑快篩，使用時機為班上學生確診或快篩陽第二天進行快篩。
吳文靜也說，各級學校防疫假別，凡確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員請公假或防疫隔離假，學生防疫隔離假，自主防疫期間請自主防疫假，身體不適或快篩陰性仍有疑慮者可請防疫假。住宿生防疫措施，確診同寢室室友比照同住親友，高中以下居隔及自主防疫不入校，大專院校確診不入校，居家隔離不入班上課。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。