每200人就1人大腸癌！台灣「這區」最盛行　6招預防癌王

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緊接著亞軍則是「台北區」，每10萬人中就有467人罹患；第三名「高屏區」，每10萬人中就有420人罹患：第四名「中區」，每10萬人中就有369人罹患；第五名「北區」，每10萬人中就有365人罹患；第六名「花東區」，每10萬人中就有354人罹患。
高敏敏說明，雲嘉南區每10萬人中就有497人罹患大腸癌，換算下來每200人就1人，再加上近年來患大腸癌平均年齡也在逐漸下降，比以往年輕5至10歲，可見太多人的飲食習慣都重油膩、重鹹口味。至於該如何預防大腸癌？高敏飲也提出6大妙招，包括：
一、避免加工肉類：加工肉類已列為第一級致癌物
二、吃食物原型態：少攝取加工食品
三、避免易致癌食物：像是油炸、燒烤、酒精、紅肉、高糖份飲料等都是屬於易致癌食物，建議少吃為妙
四、多吃蔬菜水果：建議每天2碗蔬菜＋2碗水果，增加膳食纖維攝取外，也能養好腸道好菌
五、維持排便習慣：好習慣能幫助腸道整潔乾淨
六、保持運動習慣：並定期檢查
高敏敏強調，大腸是身體非常重要的器官，大腸負責水分及維生素的回收、處理排泄，所以當大腸有狀況時，就會影響消化器官和排便；高敏敏也建議，50-75歲民眾可以前往免費大腸癌篩檢，每2年1次糞便潛血檢查，只要帶著健保卡到當地醫療機構定期篩檢即可；倘若飲食生活習慣不好貨有家族史的民眾，也可提早自費檢查，畢竟多一份預防也能多點安心。（編輯：陳雅雲）
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