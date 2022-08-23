小主人揪玩水！白汪靠池邊「生無可戀」：何時才能結束？
每到了放暑假期間，就是小朋友最快樂的時光，不過常常也因此陸續傳出寵物界的「災情」，日本就有一隻小白汪日前因為家中小主人放假，在水池戲水嗨玩，沒想到卻累到狗狗、讓牠露出一臉快要崩潰的模樣，網友看了都紛紛笑說：「真的生無可戀了」。
一名住在名古屋地區的飼主養了一隻混血博美西施犬「蜜柑（みかん）」，為了記錄愛犬的生活日常特地開設推特帳號@mikandaisukisu分享牠的日常趣事，日前推主的小孩放暑假，推主準備了一個藍色小水池讓他們戲水消暑，當然也要揪不怕水的蜜柑一起玩樂。不過蜜柑玩沒多久，似乎開始受不了小主人們過嗨的精力，突然站到一旁以兩隻小手撐著水池邊緣，全身溼答答的低著頭，無奈的表情全寫在臉上，讓推主忍不住以牠的口吻寫道：「今天也是嗎……」。
蜜柑的照片在短短幾天就吸引超過28萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「再撐一下，暑假快結束了」、「汪生好難...」、「累得跟狗一樣是真的」、「隔著螢幕都能感受到無奈了」、「毛小孩都很希望小主人快開學」、「超辛苦的暑期工讀」，而推主事後也補充其實蜜柑很喜歡玩水，都是自己一下跳進水池一下又跳出來，不讓牠進去玩還會吠叫抗議，只是剛好捕捉到牠看似無奈的一幕，也意外引起網友熱議呢！（編輯：陳珮瑜）