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「九宮格」紅綠燈上線被罵翻！中國交通部緊急回應忙撇清

▲中國公安局新款九宮格紅綠燈引發網友爭議，昨日緊急宣布僅適用於極少數複雜路口。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲中國公安局新款九宮格紅綠燈引發網友爭議，昨日緊急宣布僅適用於極少數複雜路口。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-08-23 16:13:28

中國近期交通管制部門因為「新版紅綠燈」引起廣泛爭議，由於這款「九宮格」紅綠燈不像常見的紅黃綠只有三個信號燈，反而包含左轉、右轉足足有九個燈號，不少用路人看了也霧煞煞，中國社群媒體上相關話題更是不斷出現熱議，有人懷疑中國藉交通罰款來收錢，也有人在新版紅綠燈設計師的解釋直播當中砲轟，讓直播在短短10分鐘內草草結束。

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常見的紅綠燈無非是「紅燈停、綠燈行」不僅普遍也相當直覺，不過中國日前因為網路上盛傳了多個月的「九宮格」紅綠燈疑似即將全國施行，因此爆發不少爭議。其中新版紅綠燈的設計者在21日開直播想和網友們解釋一下新版的設計，卻遭遇網友的猛烈批評，直播只開了短短10分鐘就被迫關閉。

事實上，這個「九宮格」紅綠燈並非中國新制，早在2016年12月就已經發布，2017年7月1日起實施便開始實施。「新版紅綠燈」有9個信號燈，包括左轉燈、紅綠燈、右轉燈，整體設計包含猶如「九宮格」般的三行三列，一共有8種通行規則和少數特殊規則；此外，新版紅綠燈的口訣則改為「紅燈停、綠燈行、左轉不亮看直行、右轉不紅不用停」；與此同時新款燈號取消「讀秒」倒數計時功能也讓用路人批評「這是把本來簡單的事情複雜化」，對於民眾來說更是無從適應。

▲近日，中國當局推出的新國標紅綠燈備受輿論爭議。（圖／翻攝自微博圖片）
▲九宮格燈號讓不少中國用路人霧煞煞。（圖／翻攝自微博圖片）
▲近日，中國當局推出的新國標紅綠燈備受輿論爭議。（圖／翻攝自微博圖片）
▲中國交通部推出的新國標紅綠燈備受輿論爭議。（圖／翻攝自微博圖片）
新版紅綠燈設計師是中國公安部交通管理科學研究所所長孫正良，當時他在直播解釋新版紅綠燈卻被「罵下線」的消息也成為熱搜排行。中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育便指出，紅綠燈是給所有人使用的，「搞那麼複雜，給全國億萬人民找茬添堵（即找麻煩）」，強烈建議當局廢止新制。

對此，中國公安交通部也緊急在昨（22）夜發表聲明，指出九宮格紅綠燈制度早已實施五年，施行地點僅部分地區而非全國通行，目前現有的紅綠燈制度不會被全面取代，至於倒數讀秒功能則亦未明文規定得強制拆除，各地倒數讀秒系統仍可逕行使用，至於那場直播則是有心人士盜用孫正良所長的名義與照片所開設，請大眾不要因此混淆。
 

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