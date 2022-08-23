「九宮格」紅綠燈上線被罵翻！中國交通部緊急回應忙撇清

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事實上，這個「九宮格」紅綠燈並非中國新制，早在2016年12月就已經發布，2017年7月1日起實施便開始實施。「新版紅綠燈」有9個信號燈，包括左轉燈、紅綠燈、右轉燈，整體設計包含猶如「九宮格」般的三行三列，一共有8種通行規則和少數特殊規則；此外，新版紅綠燈的口訣則改為「紅燈停、綠燈行、左轉不亮看直行、右轉不紅不用停」；與此同時新款燈號取消「讀秒」倒數計時功能也讓用路人批評「這是把本來簡單的事情複雜化」，對於民眾來說更是無從適應。
新版紅綠燈設計師是中國公安部交通管理科學研究所所長孫正良，當時他在直播解釋新版紅綠燈卻被「罵下線」的消息也成為熱搜排行。中國商務部國際貿易經濟合作研究院研究員梅新育便指出，紅綠燈是給所有人使用的，「搞那麼複雜，給全國億萬人民找茬添堵（即找麻煩）」，強烈建議當局廢止新制。
對此，中國公安交通部也緊急在昨（22）夜發表聲明，指出九宮格紅綠燈制度早已實施五年，施行地點僅部分地區而非全國通行，目前現有的紅綠燈制度不會被全面取代，至於倒數讀秒功能則亦未明文規定得強制拆除，各地倒數讀秒系統仍可逕行使用，至於那場直播則是有心人士盜用孫正良所長的名義與照片所開設，請大眾不要因此混淆。