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親友曾受過幫助！4.75億威力彩得主　2千萬捐新北做公益

▲公益彩券頭獎中獎人送愛心！威力彩頭獎4.75億元得主，指定捐贈2000萬元給新北市政府做公益，預計將有超過31萬人次受惠。（圖／台灣彩券公司提供）
▲公益彩券頭獎中獎人送愛心！威力彩頭獎4.75億元得主，指定捐贈2000萬元給新北市政府做公益，預計將有超過31萬人次受惠。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

2022-08-23 17:02:17

今（2022）年4月25日開出威力彩頭獎新台幣9.5億元，共2注中頭獎，每注分得4.75億元，其中1注頭獎在台北市北投區「財神一路發彩券行」開出，這位幸運中獎人慷慨捐出3500萬元做公益，其中指定捐贈2000萬元予新北市政府，執行「新北市高齡照護服務方案」、「新北好日子愛心大平台待用餐計畫」與「弱勢家庭急難救助方案」，預計將有超過31萬人次的高齡長輩及弱勢家庭受惠。

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這位幸運中獎人慷慨捐出3500萬元做公益，指定捐贈2000萬元給新北市政府、1000萬元予台北市政府及500萬元给中國信託慈善基金會。台灣彩券公司 也接受這位威力彩頭獎中獎人的委託，今（23）日由董事黃志宜代表頭獎中獎人把象徵2000萬元善款的支票捐贈給新北市政府，由新北市副市長劉和然代表接受，這筆善款也將用於照顧高齡長輩及弱勢家庭，包含長者照顧服務、敬老眼鏡與銀髮俱樂部智慧升級計畫，也提供待用餐及急難救助金給弱勢家庭，讓有需要的民眾都能及時獲得協助。

劉和然表示，這位威力彩得主曾有親友因生活困苦，受到新北市政府社會局的幫助而度過難關，因此幸運中獎後指定捐贈2000萬元給新北市政府，希望有更多需要幫助的人受到溫暖的照顧，非常感謝捐款人的善心，透過市府團隊嚴謹審慎的規劃，這筆善款將用於多項專案，讓公益彩券的公益影響力化成一股溫暖的力量，在這片土地以愛傳愛、讓愛蔓延。

台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜也談到，每一張彩券，不管中獎與否，都能創造好事，公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從2007年1月累計至2022年6月底，已為政府創造彩券盈餘達4126億元，作為補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保，可說是全民皆因公益彩券發行而受惠。

同時，彩券經銷商也是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入，而從2007年接手發行彩券以來每年提供回饋金予政府，至2021年底已提供362億餘元，厚植社福經費，照顧更多弱勢。

除了持續創造更多的彩券盈餘以協助政府照顧弱勢族群外，台灣彩券也積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益。黃志宜說，從2007年1月1日統計至2022年6月底，累積中獎人捐款已達56億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1318個社福方案，全台灣已有超過763萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。

4.75億威力彩得主捐3500萬做公益　光北市7千人受惠 　

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