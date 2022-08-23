親友曾受過幫助！4.75億威力彩得主　2千萬捐新北做公益

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劉和然表示，這位威力彩得主曾有親友因生活困苦，受到新北市政府社會局的幫助而度過難關，因此幸運中獎後指定捐贈2000萬元給新北市政府，希望有更多需要幫助的人受到溫暖的照顧，非常感謝捐款人的善心，透過市府團隊嚴謹審慎的規劃，這筆善款將用於多項專案，讓公益彩券的公益影響力化成一股溫暖的力量，在這片土地以愛傳愛、讓愛蔓延。
台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜也談到，每一張彩券，不管中獎與否，都能創造好事，公益彩券銷售收入除有60%支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，從2007年1月累計至2022年6月底，已為政府創造彩券盈餘達4126億元，作為補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保，可說是全民皆因公益彩券發行而受惠。
同時，彩券經銷商也是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國約有4萬3千名彩券經銷商因為販賣公益彩券獲得工作機會，擁有穩定收入，而從2007年接手發行彩券以來每年提供回饋金予政府，至2021年底已提供362億餘元，厚植社福經費，照顧更多弱勢。
除了持續創造更多的彩券盈餘以協助政府照顧弱勢族群外，台灣彩券也積極鼓勵高額中獎人藉由捐贈參與社會公益。黃志宜說，從2007年1月1日統計至2022年6月底，累積中獎人捐款已達56億元，捐助超過200個社福單位及公益團體、20個縣市政府，執行1318個社福方案，全台灣已有超過763萬人次弱勢族群受惠，受捐助對象從學齡前幼兒、經濟弱勢的中小學學生、身心障礙人士到偏遠地區的獨居老人等。