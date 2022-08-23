7月製造業生產指數連30紅　「電零組業」成主要貢獻

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經濟部案產業別觀察，在資訊電子產業方面，電子零組件業生產指數創歷年同月新高，年增9.26%。黃偉傑指出，「電子零組件業」是推升製造業生產成長的主要貢獻，其中，積體電路業在手機新品備貨效應，以及高效能運算、車用電子等相關晶片需求續強下，年增21.89%。
因雲端資料服務需求強勁，帶動伺服器、路由器、交換器及電腦設備零件等生產續增，電腦電子產品及光學製品業年增12.20%，不過，固態硬碟因筆電需求減緩而生產下滑，抵銷部分增幅。
經濟部提到在傳統產業中，因終端市場市況不佳，客戶進行庫存調整，下單轉趨保守，加上部分大廠進行設備維修影響產出，導致化學原材料業年減18.36%、 基本金屬業年減19.55%、機械設備業年減6.71%。
值得一提的是，因暑期銷售旺季加碼祭出優惠方案及新車上市熱銷，激勵小型轎車、電動小型轎車及小型貨車等增產，加上汽車零組件外銷訂單增加，使得汽車及其零件業年增7.16%。
黃偉傑表示，國際各品牌消費性電子新品陸續上市，加上新興科技及企業數位轉型持續擴展，以及半導體廠商擴增產能，將挹注資訊電子產業生產在未來持續呈現活絡。
然而，他也提到，全球經濟籠罩在俄烏戰情膠著、通膨壓力居高 不下、產業鏈庫存調整、肺炎疫情反覆等陰霾下，將抑低終端市場需 求，恐制約台灣製造業生產表現。
依據經濟部統計處調查，製造業者認為今8月生產量將較7月增加的廠商家數占8.7%，持平者占72.3%，減少者占19.0%；以家數計算的製造業生產動向指數為44.9，按產值計算的動向指數為50.1，預期8月生產指數將較7月增加。