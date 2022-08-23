3方式處分持股　台新金手上彰銀股權僅剩5.16%　

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台新金上半年自結稅後淨利新台幣44.77億元，每股盈餘（EPS）0.32元、股東權益報酬率（ROE）為4.77%，資產報酬率（ROA）為0.35%，每股淨值12.74元。林維俊說明，台新金今年上半年公告獲利44.77億元，一方面受第二季全球經濟情勢進一步惡化影響，通膨壓力加劇、先進經濟體貨幣緊縮、區域地緣政治緊張情勢升溫等諸多干擾，造成金融市場波動加劇。
另一方面，去年併購保德信人壽後續衍生評價變動，以及啟動彰銀處分也產生相關會計處理變動影響，若排除併購案及處分彰銀等影響，稅後淨利的年減幅度縮小至3成內，與主要同業一致。在資本結構與授信資產品質方面，台新金與台新銀行第2季資本適足率分別為119.2%及14.6%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及970.2%，授信資產品質維持良好。
在子公司台新銀行存、放款表現方面，企業放款穩健成長，今年第2季全行總放款餘額年成長達5.4%，外幣放款年成長10%，新台幣放款年成長為4.3%，總存款餘額年成長亦達7.3%。信用卡簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達7.6%、6.2%，有效卡數也持續成長已逾411萬張，特店家數逾16萬家持續成長並穩居市場前段班。
子公司台新人壽上半年稅後淨利達14.77億元，因持續推出新產品，加上銀行保險通路銷售動能支持，上半年初年度保費（FYP）收入100.57億元，而上半年總保費收入達168.18億元。台新金另一子公司台新證券上半年稅後淨利2.28億元，受國內外證券交易市場不穩、台股交易量下滑影響，經紀手續費收入較去年小幅減少。
對於外界關注的彰銀經營權爭議所生的訴訟案，林維俊說，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿結果，台新金在8月10日向法院撤回對財政部提出的訴訟，雙方爭議和平落幕。台新金也自8月10日當天以盤後交易方式釋出104.88萬張彰銀股票，持股彰銀總額降至已發行股份10.41%。
林維俊強調，台新持續履行對金管會承諾，於6年內處分所有彰銀持股，截至目前為止已陸續透過發行可交換債、可交換特別股、鉅額交易等方式處分彰銀持股，扣除已處分和保留給交換債和己種特別股部位，台新金還有5.16%彰銀持股待處分。至於台新金在8月10日透過盤後鉅額交易處分彰銀10%股權，現在手中握有約新台幣190億元現金，林維俊說，當初台新金併購保德信人壽（已改名台新人壽），已向主管機關給予承諾，未來處分彰銀持股資金，將優先運用於補足台新人壽接軌IFRS 17及ICS新制的資本缺口。