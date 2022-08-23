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3方式處分持股　台新金手上彰銀股權僅剩5.16%　

▲台新金控與財政部的彰銀訴訟案達成和解，台新金也在8月10日當天以盤後交易方式釋出104.88萬張彰銀股票，總經理林維俊今（23）日強調，台新持續履行對金管會承諾，於6年內處分所有彰銀持股，截至目前為止已陸續透過發行可交換債、可交換特別股、鉅額交易等方式處分彰銀持股。（圖／NOWnews資料照）
▲台新金控與財政部的彰銀訴訟案達成和解，台新金也在8月10日當天以盤後交易方式釋出104.88萬張彰銀股票，總經理林維俊今（23）日強調，台新持續履行對金管會承諾，於6年內處分所有彰銀持股，截至目前為止已陸續透過發行可交換債、可交換特別股、鉅額交易等方式處分彰銀持股。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-08-23 17:41:41

台新金控與財政部長達7年的「彰銀經營權」訟訴案，日前達成和解，台新金總經理林維俊今（23）日在法說會上表示，截至目前為止已陸續透過發行可交換債、可交換特別股、鉅額交易等方式處分彰銀持股，扣除已處分和保留給交換債和己種特別股部位，台新金還有5.16%彰銀持股待處分，將依對金管會承諾在6年內完成出脫。

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台新金今日2022年第2季線上法人說明會，由總經理林維俊、財務長賴昭吟、投資長簡展穎、台新銀行總經理尚瑞強、法人金融事業總處執行長林淑真以及台新人壽總經理邢益華六人共同主持，會中也公布今年第2季營運成果。林維俊表示，受金融市場波動加劇影響，上半年稅後淨利減少，惟台新金控旗下銀行、人壽、證券等子公司第2季核心業務表現仍屬穩健。

台新金上半年自結稅後淨利新台幣44.77億元，每股盈餘（EPS）0.32元、股東權益報酬率（ROE）為4.77%，資產報酬率（ROA）為0.35%，每股淨值12.74元。林維俊說明，台新金今年上半年公告獲利44.77億元，一方面受第二季全球經濟情勢進一步惡化影響，通膨壓力加劇、先進經濟體貨幣緊縮、區域地緣政治緊張情勢升溫等諸多干擾，造成金融市場波動加劇。

另一方面，去年併購保德信人壽後續衍生評價變動，以及啟動彰銀處分也產生相關會計處理變動影響，若排除併購案及處分彰銀等影響，稅後淨利的年減幅度縮小至3成內，與主要同業一致。在資本結構與授信資產品質方面，台新金與台新銀行第2季資本適足率分別為119.2%及14.6%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.14%及970.2%，授信資產品質維持良好。

在子公司台新銀行存、放款表現方面，企業放款穩健成長，今年第2季全行總放款餘額年成長達5.4%，外幣放款年成長10%，新台幣放款年成長為4.3%，總存款餘額年成長亦達7.3%。信用卡簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達7.6%、6.2%，有效卡數也持續成長已逾411萬張，特店家數逾16萬家持續成長並穩居市場前段班。

子公司台新人壽上半年稅後淨利達14.77億元，因持續推出新產品，加上銀行保險通路銷售動能支持，上半年初年度保費（FYP）收入100.57億元，而上半年總保費收入達168.18億元。台新金另一子公司台新證券上半年稅後淨利2.28億元，受國內外證券交易市場不穩、台股交易量下滑影響，經紀手續費收入較去年小幅減少。

對於外界關注的彰銀經營權爭議所生的訴訟案，林維俊說，在最高法院法官及調解委員費心竭力協調下，獲得圓滿結果，台新金在8月10日向法院撤回對財政部提出的訴訟，雙方爭議和平落幕。台新金也自8月10日當天以盤後交易方式釋出104.88萬張彰銀股票，持股彰銀總額降至已發行股份10.41%。

林維俊強調，台新持續履行對金管會承諾，於6年內處分所有彰銀持股，截至目前為止已陸續透過發行可交換債、可交換特別股、鉅額交易等方式處分彰銀持股，扣除已處分和保留給交換債和己種特別股部位，台新金還有5.16%彰銀持股待處分。至於台新金在8月10日透過盤後鉅額交易處分彰銀10%股權，現在手中握有約新台幣190億元現金，林維俊說，當初台新金併購保德信人壽（已改名台新人壽），已向主管機關給予承諾，未來處分彰銀持股資金，將優先運用於補足台新人壽接軌IFRS 17及ICS新制的資本缺口。

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