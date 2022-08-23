張善政要調高敬老金　賴香伶、鄭運鵬看法不同

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張善政昨天說現任市長鄭文燦去年把三節敬老金從兩千五百元調降到兩千元，老人家當然心裡會有些不高興，他並表示未來當選市長後，會先將重陽敬老金調高到兩千五百元表達善意，另外三節，則會努力改善市政府的財政，透過招商，透過科技的方式，改善市政府財政後，再做階段性的調整。
賴香伶今天上午受訪時對於張善政主張提高重陽敬老金恢復到二千五，沒提出財務規劃、不考慮其它社福政策，只是選前加碼式喊價，是不負責任的態度。加碼或許可以吸引些選票、製造些話題，但還是要回歸比較明確的財政來源，賴也以她主張的1280公共運輸定期票政策為例說明，如果任內要推動，會負責任的把統籌分配稅款的爭取或相關回饋金如何調整拿來做，但沒有看到張善政院長財政規劃是什麼，他的財務計畫和財源籌措都沒有說明，就先喊加碼式政見。
針對張善政的說法，鄭運鵬則表示，選舉期間開福利支票，這個是比較廉價用財政手段的方式，用加碼的方式可能是張善政先生他不了解桃園的長者照顧已經是全台灣第一了，所以他用這種相對便宜的手段，用預算支出的手段來照顧。鄭運鵬強調，未來會加碼在新生兒，年輕家庭，他相信預算的使用都是大家的納稅錢，每一筆錢市府在用的、市長的調度都是有它的道理。