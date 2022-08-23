中市缺乏大型觀旅　議員批「暑假好無聊」

台中市議會今 (23) 日進行交通、地政、觀旅業務質詢，民進黨市議員江肇國針對恰逢暑期疫後，觀旅復甦黃金時期，直呼「台中的暑假好無聊」，從 6 月 19 日大安沙雕音樂季結束後到 8 月 20 日才有自行車嘉年華，期間整整 60 天沒有大規模、足以吸引全國民眾的城市型活動；江肇國批，如果連送錢都吸引不了大家來住，觀旅局更應思考改進，不要讓台中變成枯燥無聊的城市。

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江肇國指出， 6 月至今的暑期，台中市缺乏同時具備全國規模又擁有地方特色的城市大型活動或慶典，在新聞媒體或社群網絡等旅遊訊息幾乎沒有台中的討論聲量，充其量只有各行政區供市民假日休閒的區里活動，對比每年網路打卡熱點的臺東國際熱氣球嘉年華，今年就吸引超過 123 萬觀光人潮、創造約 50 億觀光產值；基隆把握 6 月疫後觀光復甦，舉辦城市博覽會， 10 天就吸引超過 101 萬人次；屏東 FUN 暑假夏日狂歡祭 100 萬觀光人次；高雄文博會 65 萬人；宜蘭童玩節 41 萬人次、桃園蓮花季 60 萬人，甚至是臺北的國際書展也都有 25 萬參觀人次。

江肇國表示，觀旅局面對疫後觀光旅遊僅仰賴一項「享住台中」的住宿優惠政策，而數據顯示第一批 2 月初至 4 月底抽了 8 千張，僅使用 1 千 939 張；第二波 5 月初至 8 月底抽了 1 萬 3 千 61 張，僅使用 3 千 336 張，合計使用 5 千 275 張，僅佔了總發放數量的 25% 。