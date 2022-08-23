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中市缺乏大型觀旅　議員批「暑假好無聊」

▲議員江肇國指出，暑期疫後，台中市缺乏具備全國規模又擁有地方特色的城市大型活動或慶典，直呼「台中的暑假好無聊」(圖／柳榮俊攝2022.8.23)
▲議員江肇國指出，暑期疫後，台中市缺乏具備全國規模又擁有地方特色的城市大型活動或慶典，直呼「台中的暑假好無聊」(圖／柳榮俊攝2022.8.23)

記者柳榮俊/台中報導

2022-08-23 17:46:20

台中市議會今(23)日進行交通、地政、觀旅業務質詢，民進黨市議員江肇國針對恰逢暑期疫後，觀旅復甦黃金時期，直呼「台中的暑假好無聊」，從619日大安沙雕音樂季結束後到820日才有自行車嘉年華，期間整整60天沒有大規模、足以吸引全國民眾的城市型活動；江肇國批，如果連送錢都吸引不了大家來住，觀旅局更應思考改進，不要讓台中變成枯燥無聊的城市。

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江肇國指出，6月至今的暑期，台中市缺乏同時具備全國規模又擁有地方特色的城市大型活動或慶典，在新聞媒體或社群網絡等旅遊訊息幾乎沒有台中的討論聲量，充其量只有各行政區供市民假日休閒的區里活動，對比每年網路打卡熱點的臺東國際熱氣球嘉年華，今年就吸引超過123萬觀光人潮、創造約50億觀光產值；基隆把握6月疫後觀光復甦，舉辦城市博覽會，10天就吸引超過101萬人次；屏東FUN暑假夏日狂歡祭100萬觀光人次；高雄文博會65萬人；宜蘭童玩節41萬人次、桃園蓮花季60萬人，甚至是臺北的國際書展也都有25萬參觀人次。


江肇國表示，觀旅局面對疫後觀光旅遊僅仰賴一項「享住台中」的住宿優惠政策，而數據顯示第一批2月初至4月底抽了8千張，僅使用1939張；第二波5月初至8月底抽了1361張，僅使用3336張，合計使用5275張，僅佔了總發放數量的25%


江肇國要求，觀旅局應該要思考為何享住臺中政策卻讓人「不想住臺中」，檢討臺中市為何在暑假旅遊黃金時期，卻靜悄悄沒有任何活動吸引人潮，他建議觀旅局應該有創意且更積極，例如效仿臺北的「打開臺北」活動，為觀光注入更多的創意能量，否則這座城市只會發住宿券或發票抽獎，那城市就無法精彩有趣，讓城市行銷麻痺。

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