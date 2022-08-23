名家論壇》盧燕俐／小資最愛ETF，三步驟提高勝率

我是廣告 請繼續往下閱讀
有意思的是，這10檔中，高股息型就佔了4檔，顯示國人對高配息愛不釋手，市值型則有3檔(包含富邦越南)，說明連結大盤指數的ETF，仍具相當吸引力；
產業型也有3檔，證明當紅產業如半導體與電動車，備受投資人期待。
不過，建議小資族布局ETF，絕非閉著眼睛亂買，如能透過下列三步驟，應能有效提高獲利。
步驟一：釐清ETF本質
同樣是高息型ETF，今年來績效大不同，至8月22日止，00878(國泰永續高股息)只有小虧10.43％，略勝0056(元大高股息)的-12.89％，又遠勝00900(富邦特選高股息30)的-28.68％，主要原因還是出在商品設計的邏輯不一樣。
先前已撰文提過，00900換股較為頻繁，等於是「追著配息跑」，8月中已除息一次，表面上殖利率高達9.6％，但能否順利填息，是一個未知數。而0056以預測未來一年高配息的30檔股票為成分股，00878則兼具ESG與高配息概念。各有特色，投資人買進前，務必有清楚的認知。
步驟二：找到適合的商品
有人期待高配息，只買高股息ETF，也有人寧可多賺一些價差，配息少一點無所謂，所以只鎖定市值型ETF；也有人認為產業型ETF波動雖大，但透過定期定額，還是能享有長期累積財富的效果。
必須提醒，產業型ETF功課要做得特別足夠，才能掌握產業脈動，免得幾年後產業發展遭逢重大變革，甚至被淘汰，屆時，績效可能不如預期。尤其同樣產業，不同投信公司發行的ETF，成分股大相逕庭，有的以上游為主，有的以中下游為主，民眾買進前，多問多比較，才能買到適合的商品，以避開不必要的風險。
步驟三：擬定相關交易策略
不同的ETF波動度差異甚大，0050近年的年化標準差約為20％，0056略低，但也有18％，至於幾檔人氣很夯的產業型ETF，因為多屬這一兩年才成立，缺乏長期的標準差和夏普值資料參考，但從近期上沖下洗的走勢，可窺知一二。
例如，00893(國泰智能電動車)去年中掛牌價15元，年底一度衝高到18.28元，但隨著美股回跌，今年六月最低曾跌到12.19元，換句話說，波段跌幅高達33％，比0050的27％來的還要多。
有的投資人能駕馭高波動的ETF，有的則不習慣震盪劇烈，不同的風險屬性，就該擬定不同的交易策略，除了定期定額之外，還有哪些方式可以搭配進行？想得越清楚，就越能輕鬆成為ETF贏家！
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：[email protected]
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。