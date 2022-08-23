陸客不來不要緊！泰國拚旅遊不靠中國　開拓印度新市場

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疫情改變了外籍旅客格局，根據泰國旅遊局統計，2022年1月1日至8月17日的旅遊收入已經進帳1763億泰銖（約台幣1481億元），入境人次也達到了378萬人，其中馬來西亞、印度、新加坡排名前三名。
值得注意的是，印度原先在2019年在泰國旅遊客源國佔比僅5%、排名第6名，但在今年上半年急起直追奔向第一名，甚至超過了泰國的陸路鄰國馬來西亞。而原先排名第一的中國目前早已跌出前五名行列。
曼谷旅遊餐飲公司Viva & Aviv The River經理Henry Viva向《自由亞洲電台》表示，「全世界只有中國還關著國門，其他國家都開放並返回泰國旅遊，其中也有許多印度遊客。雖然中國遊客常常顯示出花錢大方的特質，但印度遊客普遍更友好和懂禮貌。」
報導指出，泰國華裔眾多，經濟長期嚴重依賴中國，中國不但是泰國第一大貿易夥伴，也是第一大旅遊客源國、第一大農產品出口國。泰國長期周旋於美中兩大國之間獲利，既是美國的非北約成員國主要盟友，又常與中國政治交往頻繁。但在漫長的疫情之下，餐飲、住宿、地產等泰國旅行業界苦苦等待了3年，仍沒等到中國遊客潮，因此泰國政府把希望轉向印度。
印度是泰國佛教文化發源地，也即將取代中國而成為世界第一的人口大國，印度總理莫迪（Narendra Modi）近來更發下豪語，要將印度在「接下來的25年內變身成為已開發國家」。
泰國華裔私人租車導遊阿凱表示，「目前印度人確實是第一大遊客群，他們最愛去芭堤雅。中國人還因疫情封鎖無法走出國門，年底到春節期間，是否能重開也不知道。」
泰國近兩年來推出了一系列舉措，以吸引印度遊客到泰國觀光旅遊，包括增加泰印兩國之間的航班，也將在10月將中國、印度、沙烏地阿拉伯的簽證有效期，從15天延長至30天。
泰國旅遊局市場推廣司鎖定印度25歲以內的6億年輕人，將14億人口中的42%的族群作為重點旅遊客戶群。這些印度新生代會更願意在婚禮上花費巨資，該司希望每個印度遊客能在8天行程中花費7萬泰銖。