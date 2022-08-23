林信吾涉殺警　法務部責令修法提高外役監遴選門檻

外役監受刑人林信吾昨犯下殺警重大刑案，法務部表示，對2名不幸罹難的員警，深感不捨及哀悼，更嚴厲譴責該嫌犯，將修正外役監遴選機制，提高門檻，並加強管理，以防再犯。 我是廣告 請繼續往下閱讀 法務部表示，已責令矯正署檢討修正《外役監受刑人遴選機制》，修法從嚴遴選及落實審核把關，以提高重大犯罪者遴選門檻，包括：將殺害警察等執法人員列為不得遴選！此外，也要求矯正署加強外役監管理及重新檢視返家探視等措施，以防範再犯或脫逃風險。對於外界關心，涉嫌殺警的受刑人林信吾逾期未返監，法務部表示，矯正署已於8月15日，在警政系統為執行中脫逃人犯之註記，通知警方協尋，供警方依照《刑事訴訟法》相關規定，逕行拘捕執行中脫逃之人犯。另有關死刑執行，法務部表示，現階段能依法執行的案件均已執行，目前在監的38名待執行死刑犯皆有司法救濟程序仍在進行中，均已向憲法法庭提出聲請裁判憲法審查，部分則聲請再審或非常上訴，伺該等司法程序終結將依法後續處理。遠航掏空案落幕！前財務副總、吳哥航董事2人發監國務機要費案高檢署不上訴 扁、珍免訴確定林姿妙遭起訴！檢方查7844萬不明財產 土地弊案起訴15人外役監條例修法 法務部：殺警不得遴選外役監