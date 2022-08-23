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遭魔改！《小小兵2》現中國版結局　主角響應政策成3寶爸

▲動畫電影《小小兵2：格魯的崛起》在中國上映版本有不同結局。（圖／UIP，2016.06.22）
▲動畫電影《小小兵2：格魯的崛起》在中國上映版本有不同結局。（圖／UIP，2016.06.22）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-08-23 19:14:47

知名動畫電影《小小兵2：格魯的崛起》（Minions: The Rise Of Gru）在全球上映取得票房好成績，不過上週末在中國上映後，有網友發現不但片長比起其他國家多了1分鐘，且結局截然不同，不僅壞蛋首領入獄改邪歸正，主角還響應「三胎政策」成為三個女兒的父親，疑似成了中國「特供版」，目前環球公司與中國片商對此皆未回應。

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綜合外媒報導，《小小兵2：格魯的崛起》在中國被譯作《小黃人大眼萌：神偷奶爸前傳》，19日在中國上映，短短3天就創下了7828萬人民幣的票房（約台幣3.4億元），寫下了今年外國動畫片在中國首週票房的紀錄。雖然有許多網友在微博上分享觀影心得，不過也有人發現，中國上映的版本與國際版的片長不同，疑似是「特供版」。

報導引述微博網友發文指出，在國際版的結局當中，主角格魯（Gru）為壞蛋首領「威酷魔王」（Wild Knuckles）假造死亡證明，帶著小小兵們乘坐噴射機，逃過追捕。

但是中國版結局卻是以PPT的方式呈現，變成「威酷魔王」被警察逮捕入獄20年，在監獄裡成立劇團，發展出新的人生方向。主角格魯則回到家人身邊，並且提到「最大成就是成為3個女兒的父親」。

在微博上擁有1440萬粉絲的影評家「DuSir」表示中國版片長多了一分鐘，是因為「只有我們需要特別的指導和照顧，因為害怕卡通會『腐蝕』我們。」有英國媒體則稱，這些修改是中國政府部門編輯受歡迎的好萊塢電影劇情、以令它在政治上更加正確的另一個例子。

不過這並非第一次中國當局擅改結局，由於中國對准許在國內戲院放映的海外電影有配額限制，很多在當地上映的好萊塢影片常會刪掉或修改某些鏡頭。例如1999年、由名導大衛芬奇（David Fincher）執導的經典《鬥陣俱樂部》（Fight Club）電影，過去就因內容敏感而未上映，年在中國的騰訊平台播放時，結局也被修改，最後一幕炸毀大樓的劇情遭到刪除，改為警方成功阻止炸彈爆炸，主角被送往精神病院接受治療。

當時由於原版電影的粉絲普遍嘲諷了這樣的修改，甚至連導演和原著小說的作者都發表了回應，騰訊後來恢復了最初的結局。不過目前針對《小小兵2：格魯的崛起》的結局竄改，美國環球影業公司與中國發行商華夏電影與中國電影股份公司，均未對此回應。

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