遭魔改！《小小兵2》現中國版結局　主角響應政策成3寶爸

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報導引述微博網友發文指出，在國際版的結局當中，主角格魯（Gru）為壞蛋首領「威酷魔王」（Wild Knuckles）假造死亡證明，帶著小小兵們乘坐噴射機，逃過追捕。
但是中國版結局卻是以PPT的方式呈現，變成「威酷魔王」被警察逮捕入獄20年，在監獄裡成立劇團，發展出新的人生方向。主角格魯則回到家人身邊，並且提到「最大成就是成為3個女兒的父親」。
在微博上擁有1440萬粉絲的影評家「DuSir」表示中國版片長多了一分鐘，是因為「只有我們需要特別的指導和照顧，因為害怕卡通會『腐蝕』我們。」有英國媒體則稱，這些修改是中國政府部門編輯受歡迎的好萊塢電影劇情、以令它在政治上更加正確的另一個例子。
不過這並非第一次中國當局擅改結局，由於中國對准許在國內戲院放映的海外電影有配額限制，很多在當地上映的好萊塢影片常會刪掉或修改某些鏡頭。例如1999年、由名導大衛芬奇（David Fincher）執導的經典《鬥陣俱樂部》（Fight Club）電影，過去就因內容敏感而未上映，年在中國的騰訊平台播放時，結局也被修改，最後一幕炸毀大樓的劇情遭到刪除，改為警方成功阻止炸彈爆炸，主角被送往精神病院接受治療。
當時由於原版電影的粉絲普遍嘲諷了這樣的修改，甚至連導演和原著小說的作者都發表了回應，騰訊後來恢復了最初的結局。不過目前針對《小小兵2：格魯的崛起》的結局竄改，美國環球影業公司與中國發行商華夏電影與中國電影股份公司，均未對此回應。