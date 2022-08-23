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中職／台鋼雄鷹教練團將公布！井端弘和擔任客座教練

▲井端弘和擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練。（圖／台鋼提供）
▲井端弘和擔任台鋼雄鷹客座內野守備教練。（圖／台鋼提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-08-23 19:49:33

台鋼雄鷹預計於9月下旬展開球隊集訓，球團希望從第一次的集訓開始極力強化守備、打造細膩球風，將力邀日本職棒「守備職人」，同時在2021年東京奧運以教練身分幫助日本國家隊奪下金牌的井端弘和擔任客座內野守備教練，讓球隊吸取國際化、更多元棒球觀念與技術。

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井端弘和守備功力一流，2004到2009年奪日本職棒中央聯盟游擊金手套六連霸，之後兩季轉守二壘，2012年重返游擊不需適應期，再度獲當年度游擊金手套，總計七度拿下金手套獎，展現深厚守備實力。打擊方面，井端弘和以細膩打擊技巧著稱，日職生涯出賽1896場，累積0.281打擊率、1912支安打、56支全壘打、510分打點，另外有149次盜壘成功、248次犧牲觸擊成功。


退役之後，2016至2018年擔任讀賣巨人內野守備跑壘教練，期間「2017亞洲職棒冠軍爭霸賽」、「2018台日交流對抗賽」皆為日本代表隊教練團成員，接著「2019世界12強棒球賽」、「2021東京奧運」都是日本代表隊內野守備、跑壘教練，今年則帶領小球員來台征戰「U12世界盃棒球賽」，首度扛起總教練重任。


井端弘和預計於10月4日至10月17日來台進行指導，台鋼雄鷹球團特別感謝日本職棒聯盟協助此次派遣事宜，未來將持續強化與日本職棒界交流與合作，引進更多指導者人才。球團期待借重井端弘和球員時期累積實戰經驗，以及退役後擔任職棒隊、國際賽成棒隊與少棒隊教練豐富資歷，傳承給年輕雄鷹選手，為團隊細膩的守備、打擊技術及觀念打下穩固基礎。


除了井端弘和客座教練之外，台鋼雄鷹9月集訓的教練團籌組也陸續在進行，預計於近期內一併公布。

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